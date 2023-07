Flexibel dank Florian Inning 56/1: Gottes Segen für neuen Feuerwehr-Lkw

Von: Tobias Gmach

Symbolische Schlüsselübergabe (v.l.): Feuerwehr-Vorsitzender Falk Zerling, Innings Bürgermeister Walter Bleimaier und Kommandant Alexander Rohrmoser. © Andrea Jaksch

Die Inninger Feuerwehr ist für sämtliche Not- und Unfälle gewappnet – dank ihres neuen Versorgungslastwagens. Am Wochenende erhielt das 320 PS starke Fahrzeug Gottes Segen.

Inning – Seit drei Monaten leistet er der Freiwilligen Feuerwehr Inning bereits gute Dienste. Am Sonntag wurde der neue Versorgungslastwagen namens Florian Inning 56/1 von Dekan Simon Rapp offiziell geweiht. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist zogen Feuerwehrler und Besucher, begleitet von der Blaskapelle, zum Gerätehaus. Auf die Weihe, an der auch die Nachbarwehren aus Buch, Etterschlag und Seefeld-Oberalting teilnahmen, folgte ein Sommerfest mit rund 300 Gästen.

„Um in Zukunft noch mehr auf bestehende und neue Einsatzaufgaben reagieren zu können, ist es wichtig, breit und anpassungsfähig aufgestellt zu sein“, betonte Kommandant Alexander Rohrmoser in seiner Ansprache. Das ist die Wehr nun – dank des Versorgungs-Lkw mit 320 PS, Lichtmast, 50-KN-Seilwinde, Ladebordwand mit zwei Tonnen Nutzlast, elf Palettenstellplätzen und 7,5 Tonnen möglicher Zuladung. Der Florian Inning 56/1 ist ein flexibler Lkw, der ein Notstromaggregat, einen Greifzug, Endlosschlingen oder diverse andere Geräte zum Einsatzort transportieren und dort für gute Beleuchtung sorgen kann. Und den Verkehrssicherungsanhänger mit großen Warnhinweisen – etwa bei einem Unfall auf der A 96 bei Inning – zieht er bei Bedarf auch gleich mit.

Feuerwehr behalf sich bisher mit Palettenhubwagen

Beim Transport von Sandsäcken oder Ölbindemittel-Paletten zum Beispiel behalf sich die Wehr in den vergangenen Jahren mit einem Palettenhubwagen. Dass der aber vorankam, dafür mussten der Bauhof oder ein örtlicher Landwirt aushelfen. Nun ist die Feuerwehr bei Transportangelegenheiten – und sei es für den Aufbau des Christkindlmarkts – völlig autark. Dass es Florian Inning 56/1 eines Tages brauchen würde, war 2018 klar. Der alte Unimog-Rüstwagen, Baujahr 1987, hatte so langsam ausgedient. Bis Januar 2021 dauerte es, dann genehmigte der Gemeinderat die Neuanschaffung. Für das „stets offene Ohr für die Anliegen der Feuerwehr“ im Rathaus bedankte sich Kommandant Rohrmoser am Sonntag.

Seit 140 Jahren besteht die Inninger Feuerwehr heuer. Vereinsvorsitzender Falk Zerling übergab zu diesem Anlass der Einsatztruppe Geschenke, finanziert durch Spenden von Bürgern und die ehrenamtliche Arbeit bei der Bewirtung an Fronleichnam, bei Christkindlmarkt und Sommerfest. Zum Paket im Wert von etwas mehr als 15 000 Euro gehören Atemschutzcontainer, ein Elektrolüfter und passendes Gerät für Waldbrand-Einsätze.

Rohrmoser merkte an, wie vielfältig Feuerwehrarbeit heute ist: „Feuerlöschen gehört nur noch zu circa fünf Prozent dazu. Gerade mal 13 von 187 Einsätzen im Jahr 2022 waren Brände“, erklärte er und folgerte: „So wie sich vor 140 Jahren keiner unserer Vorgänger vorstellen konnte, was für Aufgaben in den Jahren auf eine Feuerwehr zukommen können, so wissen auch wir nicht, was uns in den nächsten Jahren erwarten wird.“

