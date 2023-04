Frage der Ökonomie

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Auf jedes Dach eine PV-Anlage - zumindest auf Gemeindeimmobilien wie Schule und Bauhof, das ist das Ziel. © PantherMedia

Die Gemeinde Inning plant, die Dächer von Schule und Bauhof mit Fotovoltaikanlagen zu bestücken.

Inning – „Nur, um zu sagen, wir haben mehr Fotovoltaikflächen als Andechs oder Feldafing, ist für mich nicht der richtige Weg“, argumentierte Johann Ritzer (FBB) in der jüngsten Inninger Gemeinderatssitzung. Es ging um Fotovoltaikanlagen und darum, dass Inning in Bezug darauf nicht gut aufgestellt ist. Darum sollen die Dächer von Bauhof und Schule nun nachgerüstet werden. Die Anlage (Höchstleistung 70 Kilowatt Peak) für den Bauhof kostet allein 112 000 Euro und würde sich wegen eines geringen Eigenverbrauchs voraussichtlich erst nach 20 oder 21 Jahren amortisieren. „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, fand Ritzer. „Dann machen wir es da lieber nicht.“

Anders verhält es sich bei der Anlage (Höchstleistung rund 100 Kilowatt Peak) auf dem Schuldach. 125 000 Euro würde sie kosten, hätte sich aber wegen des hören Eigenverbrauchs einer Schule nach zehn bis 13 Jahren amortisiert. Eine Netzverträglichkeitsprüfung durch die Stadtwerke Fürstenfeldbruck wurde in beiden Fällen schon in Auftrag gegeben. Das Ergebnis lag noch nicht vor. Bürgermeister Walter Bleimaier schlug vor, erst mal abzuwarten und zu untersuchen, wie man den Strom vielleicht doch selber nutzen könnte. „Darum machen wir einfach mal weiter.“ Außer Ritzer und CSU-Gemeinderat Yannik Krüger schloss sich die Ratsrunde Bleimaiers Meinung an.