FrontalerZusammenstoß

Vier Verletzte forderte ein Autounfall auf der Landsberger Straße zwischen Stegen und Inning. Die Staatsanwaltschaft hat ein Unfallgutachten angeordnet.

Inning - Auf der Landsberger Straße, am Stegener Berg zwischen Inning und Stegen, sind am frühen Sonntagabend auf der kurvigen Strecke zwei Autos frontal zusammengestoßen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine 36-Jährige aus Inning mit ihrem Opel in Richtung Stegen fahrend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem BMW eines 54-Jährigen aus Seefeld, in dessen Wagen noch zwei weitere Personen saßen – unter anderen ein achtjähriges Kind. Alle vier Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat ein Unfallgutachten angeordnet. Vor Ort waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Inning.