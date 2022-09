Ganz Inning wird zur Flohmarktmeile

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Das Team Flohmarkt Inning (v.l.): Luise Rose, Christine Hartweg und Katrin Bauer freuen sich auf viele Teilnehmer und Besucher. © Privat

Drei Inningerinnen organisieren „Versuchsprojekt“ für Samstag, 17. September. Erster Inninger Ortsflohmarkt mit rund 40 Haushalten.

Inning – Christine Hartwig und Luise Rose kennen sich noch aus der Zeit, als die Kinder im Kindergarten waren. Mittlerweile alle Teenager. Mit Christine Hartwigs Nachbarin Katrin Bauer bilden sie ein Trio, „das gerne was losmacht“. Luise Rose, die leibhaftige Multitaskerin, Katrin Bauer, der eingefleischte Wacken-Fan, und Christine Hartwig, deren begehbare Geisterbahn zu Halloween in der Nachbarschaft längst bekannt ist und die auch leidenschaftliche Flohmarkt-Geherin ist. Besonders die Stadtteil-Flohmärkte in München hatten es ihr angetan. Und als die beliebten Kindergartenflohmärkte während Corona nicht mehr stattfanden und sich die eigenen Keller immer mehr füllten, lag es auf der Hand, dass die drei die Sache selbst in die Hand nahmen. Diesmal aber groß, nämlich verteilt über den gesamten Ortsbereich. Dieser 1. Inninger Ortsflohmarkt soll am Samstag, 17. September, von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Rund 40 Haushalte haben sich schon gemeldet, die drei Freundinnen freuen sich über weitere Teilnehmer aus Inning.

Ob alte Töpfe, Deko, Bettwäsche, Kleidung oder Ski – jeder kann das, was er nicht braucht und verkaufen möchte, im eigenen Garten, in der eigenen Garage oder vor der eigenen Haustür aufaufbauen und anbieten. „Und ganz nebenbei kommt man mit den Nachbarn ins Gespräch.“ Auch das begeistert die drei Freundinnen an der Idee. „Man kommt in Gärten, in die man sonst nicht reinkommt“, freut sich Christine Hartwig.

Straßenflohmärkte feiern bereits in Gilching und Weßling Erfolg

Auch in Gilching feiern Straßenflohmärkte wie diese Erfolg, genauso wie in Weßling. Schon dreimal luden die Initiatoren in Gilching dazu ein – mit wachsender Teilnehmer- und Besucherzahl.

„Ein bisschen doof ist, dass es genau zum Wiesn-Bieranstich passiert“, räumt Christine Hartwig ein. Für den Termin habe aber gesprochen, dass die Ferien gerade erst vorbei und alle noch entspannt seien. „Es ist ein Versuchsprojekt“, sagt die 52-Jährige, „es wäre schon cool, wenn die ganze Gemeinde so zusammenkommt.“ Ein bisschen „Social live“ stünde Inning gut zu Gesicht. „Und vielleicht kommen auch Leute von woanders.“ Auf jeden Fall verspricht sie sich viel Spaß, allein die Organisation sei es schon wert gewesen. „Das machen wir alle drei gerne. Jetzt müssen nur noch alle anderen mitziehen.“

Reiz des Flohmarkts liegt in der Weitläufigkeit über das ganze Dorf verteilt

Interessierte, die verkaufen möchten, können sich unter flohmarkt.inning@web.de mit ihrem Namen und ihrer Adresse anmelden. Anders als bei den üblichen Trödelmärkten, liegt der Reiz dieses Flohmarktes in der Weitläufigkeit über das ganze Dorf verteilt: Die Besucher können ganz gemütlich durch Innings Straßen bummeln und dabei das ein oder andere Schnäppchen ergattern.

Seit Beginn dieses Monats Anfang September gibt es für die Flohmarktgäste im Internet schon einen Übersichtsplan mit allen teilnehmenden Haushalten. Dieser ist unter bit.ly/3SLVncy abrufbar. Aktuell verlieren sich die etwa 40 roten Fähnchen an den Teilnehmeradressen darauf noch etwas. Ziel ist, dass am Ende noch viel mehr Rot angezeigt wird. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr, „ganz offiziell von der Gemeinde genehmigt“, versichert Luise Rose (43). Der Flohmarkt findet übrigens bei jedem Wetter statt.

Eine Anmeldung ist unter der Adresse flohmarkt.inning@web.de möglich.