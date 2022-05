Gartenhütte brennt ab

Von: Peter Schiebel

Völlig niedergebrannt: Von der Gartenhütte war nach dem Feuer so gut wie nichts mehr übrig. © Feuerwehr Inning

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, die Einsatzstelle für die Feuerwehrleute aber gar nicht so einfach zu erreichen. Am Sonntagmorgen gegen 6.50 Uhr entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers einen Brand im Inninger Ortsteil Bachern und verständigt die Einsatzzentrale, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Auf einem Privatgrundstück an der Renkenstraße brannte eine Gartenhütte.

Bachern - Innings Kommandant Alexander Rohrmoser war einer der ersten Kameraden am Einsatzort, den die Feuerwehren über ein benachbartes Feld anfuhren. „Man hat zwar eine ziemlich massive Rauchsäule gesehen, am Anfang aber noch gar kein Feuer“, schildert Rohrmoser im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Das Grundstück, auf dem die Gartenhütte stand, ist von einem etwa 1,70 bis 1,80 Meter hohen massiven Sichtschutzzaun umgeben. Die Kameraden legten Leitern an den Zaun, um zur Brandstelle zu kommen und das Feuer zu löschen. Unter der Einsatzleitung von Buchs Kommandant Jürgen Aster waren jeweils zehn Feuerwehrleute aus Buch und aus Inning gefordert.

„Das Feuer griff noch auf einen angrenzenden Holzzaun über“, berichtet ein Sprecher der Herrschinger Polizei, die ebenfalls an Ort und Stelle war. „Der Brand konnte nach Eintreffen der Feuerwehren schnell abgelöscht werden.“ Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Den Schaden an der Hütte, deren Inhalt und dem Zaun schätzen die Beamten auf rund 10 000 Euro.