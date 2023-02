Glocken hat letztes Stündlein geschlagen

Von: Andrea Gräpel

Das aktuell nur dreistimmige Gussstahlglockengeläut ist altersschwach und sollte längst ausgetauscht sein. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Inninger Gussstahlglocken sind altersschwach. Ersatz ist längst beschafft, nur die zeitgleiche Sanierung des Kirchenturms lässt auf sich warten. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. „Ich hoffe stark, dass ich im Herbst ein Gerüst sehe“, sagt Kirchenpfleger Franz Bauer zuversichtlich.

Inning – Die Inninger Johanneskirche ist ein Rokoko-Juwel wie die viel bekanntere Wieskirche bei Steingaden. Manch eingesessener Inninger nennt sie deshalb auch liebevoll „Wies“. Und viele Inninger, weiß Kirchenpfleger Franz Bauer, fragten sich aktuell: Höre ich ihre Glocken noch, oder höre ich sie nicht mehr? Seit 2019 wird über die Kirchturmsanierung gesprochen, in deren Zuge die Glocken ausgetauscht werden sollen. Der Ersatz, ein fünfstimmiges Bronzegeläut, ist längst vor Ort – vier Glocken sind in der alten Nikolauskirche in Herrsching untergestellt, eine Glocke in der Inninger Pfarrkirche St. Johann Baptist. Maximal zehn Jahre seien die alten Glocken noch nutzbar, hatte der Leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost, Dekan Simon Rapp, 2019 gesagt. Tatsächlich ist der Klöppel einer Glocke bereits vor etwa einem Jahr abgebrochen. Wer genau hinhört, hört nurmehr drei Glockentöne.

Schon 2014 war festgestellt worden, dass das Dach so stark auf die gut 200 Jahre alten Mauern des Langhauses drückt, dass statische Maßnahmen dringend notwendig sind, damit es sie nicht auseinandersprengt. Nach einer weiteren Statikprüfung im Jahr 2016 war klar, dass auch der Inninger Kirchturm saniert werden muss. Gleichzeitig stellte der Glockensachverständige des Bistums Augsburg fest, dass die vier Glocken aus Gussstahl aus dem Jahr 1947 bald hinüber sind. Der damalige Kirchenpfleger Franz Meier hatte sich sofort auf die Suche nach Ersatz gemacht, denn Glocken und deren Einbau werden von der Diözese nicht bezuschusst, die muss die Pfarrgemeinde selber bezahlen. Wie berichtet, war Meier über eine „Glockenbörse“ fündig geworden und hatte mit dem Segen Rapps sofort zuschlagen können. Seitdem, seit 2018, ist das fünfstimmige „Schnäppchen“ für 38 000 Euro in Herrsching und Inning untergestellt und wartet auf seinen Einsatz. Die für den Kauf und Einbau in rund 50 Meter Höhe kalkulierten Spenden in Höhe von 120 000 Euro liegen bereits auf dem Konto der Kirchenstiftung.

Für Verzögerung hatte das Bistum gesorgt, als es wegen Pandemie und Kirchenaustritten ein Moratorium verhängte – die Sanierung von Langhaus und Kirchturm eingeschlossen. Damit lag auch der Glockenaustausch auf Eis. Die Zeichen stehen nun aber gut, sodass die Ausschreibung im Frühjahr erfolgen könne, sagt Bauer. Einen Architekten hat die Kirchenstiftung bereits beauftragt: Ricco Johanson. Dieser hat 2021 noch mal eine komplette Bestandsaufnahme durchgeführt und die Kirche vermessen. Dabei stellte sich dann heraus, dass auch das Schieferdach des Kirchturms aus dem Jahr 1887 erneuert werden muss. „Die Schiefer wurden seinerzeit mit Nägeln befestigt“, erklärt Bauer, „und die rosten.“ Und wenn schon so aufwendig saniert wird, sollen darüber hinaus die feuchten Grundmauern sowie die Elektroinstallation mit erneuert werden. Die jüngste Innensanierung erfolgte 1986/87, außen 1993.

Die Kosten für die nun anstehende Sanierung werden alles in allem 1,8 Millionen Euro betragen, schätzt der Kirchenpfleger. 60 Prozent trägt die Diözese (rund eine Million Euro), den Rest muss die Pfarrgemeinde beziehungsweise die Kirchenstiftung schultern. Weitere Spenden werden deshalb entsprechend gerne entgegengenommen auf das Konto der Katholischen Kirchenstiftung St. Johannes Baptist bei der VR Bank Starnberg, Herrsching, Landsberg: DE80 7009 3200 0006 4136 09, BIC: GENODEF1STH.