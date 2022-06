Glücklicher Übergang

Von: Andrea Gräpel

Freut sich auf das neue Zuhause der Inninger Musikschule: Schulleiter Michael Reiserer. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Das Miteinander von Grundschule und Musikschule in Inning funktionierte gut, wurde aber zunehmend konfliktbeladen. Nicht zuletzt, weil der Musikunterricht immer erst nach Schulschluss, also ab 14 Uhr möglich ist. Das wird sich nun ändern. Denn nachdem die Pächterwohnung im Haus der Vereine nicht mehr gebraucht wird, wird die Musikschule in die Räume auf 150 Quadratmeter einziehen.

Inning - Diese gute Nachricht hatte Bürgermeister Walter Bleimaier in der Bürgerversammlung im Gepäck. „Dann können Klavier und Schlagzeug endlich stehen bleiben“, freute er sich. „Wir sind heilfroh“, sagt auch Musikschulleiter Michael Reiserer im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Als Lehrkraft und Schulleiter habe er die Situation in der Grundschule lange erlebt. „Das hat immer super geklappt, aber wir kamen an die Kapazitätsgrenzen“, sagt er. Das Kollegium besteht aus zwölf Musiklehrern für 17 Instrumente. 2020 waren 437 Kinder und Erwachsene unterrichtet worden. „Jetzt können wird den Unterricht ausbauen, das Angebot erweitern und...“, dies freut ihn am meisten, „...Vormittagsunterricht anbieten.“ Auch wenn es nur eine übergangsweise Lösung sei, bis das 35 Jahre alte marode Haus der Vereine durch ein neues ersetzt wird. Danach werde sich schon etwas finden, davon ist Reiserer überzeugt.

Aktuell wird in der Pächterwohnung gewerkelt. Die Küche wird zum fünften Unterrichtsraum. Für die Schule reiche eine Küchenzeile. In den übrigen Räumen sind noch einige akustische Einbauten notwendig, auch ein Teppich muss verlegt werden. „Der Umbau wird bis Ende Juli dauern“, sagt Reiserer. Für Anfang August ist der Umzug geplant, damit der Unterricht „spätestens am ersten Schultag im neuen Schuljahr beginnen kann“.