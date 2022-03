Inninger Autor: Glücklichsein kann man lernen

Von: Gerda Gebel

Der Glück-Experte und sein neues Werk mit dem Titel „Glück kann man pachten – Unglück auch“. © Peter Gebel

Inning - Der Inninger Ivan Khan präsentiert sein zweites Buch. Eine Lesung ist am 5. April im Bürgerhaus.

Ivan Khan stammt aus Pakistan, lebt aber schon über 50 Jahre in Deutschland. Der studierte Informatiker war bis zu seinem Renteneintritt als Marketingleiter Telekommunikation bei Siemens in München tätig. Seit 2013 lebt der 75-jährige mit seiner Frau Conny in Inning am Holz. In seinem Kunstatelier gibt er Workshops und ist als Heiler und Coach aktiv. In der Coronazeit hat Ivan Khan sein erstes Buch über Kosmische Energie herausgebracht, nun ist sein zweites Werk fertig, in dem er sich mit dem Glücklichsein befasst.

Herr Khan, was hat Sie motiviert, ein Buch über das Glück zu schreiben?

Viele meiner Klienten, die zum Coaching oder zur Energietherapie zu mir kommen, sind trotz materieller Erfolge wie Haus oder gutes Einkommen nicht glücklich und empfinden im Alltag mehr Stress als Freude. Ich habe dabei verschiedene Gründe herausgefunden, die jemanden am Glücklichsein hindern. Oft sind das Verhaltensmuster aus der Vergangenheit, die uns ins Unglücklichsein manövrieren. Der Keim der Unzufriedenheit ist dabei der Vergleich mit anderen. Auch die Angst vor dem Versagen blockiert oft die eigenen Fähigkeiten. Viele Menschen hängen die Messlatte zu hoch, oft wird diese auch von außen festgelegt und kommt nicht von einem selbst. Dabei wissen die meisten Menschen gar nicht, was sie genau wollen. Erst wenn man das weiß, kann man den Weg dahin gehen, das Wie kommt dann von alleine.

Kann man denn das Glücklich sein lernen?

Eindeutig ja. Wege zum Glücklichsein sind eine optimistische Lebenseinstellung, die ja bereits in den Genen angelegt ist. Man denke hierbei an kleine Kinder, die viele Fertigkeiten so lange probieren, bis es klappt, sie geben nicht auf. Später vergessen wir diese angeborene Zuversicht, da viele Stimmen einem sagen „Das schaffst du nicht“. Wichtig ist auch, sich in Akzeptanz zu üben. Dinge die man nicht ändern kann, wie einen nervigen Chef, sollte man einfach hinnehmen, das baut den innerlichen Stress ab. Ich empfehle auch, sich in Gelassenheit zu üben, also jedes Problem erst einmal mit etwas Abstand zu betrachten. Durch diese Herangehensweisen gewinnt der Mensch an innerer Stärke, das gibt Selbstbewusstsein.

Wie können Sie den Menschen zum Glück verhelfen?

Mein Buch ist als Leitfaden und Wegweiser zum Glück gedacht. Es bietet viele Übungen, um an innerer Stärke zu gewinnen. Erläuterungen, wie das Gehirn am Glück beteiligt ist, helfen dem Leser, seine Glückshormone zu stimulieren. Sich selber am Morgen freundlich mit einem Lächeln zu begrüßen, schüttet schon Glückshormone aus. Gerade Menschen, die schon im Ruhestand sind, also keinen Leistungsdruck mehr haben und sich nichts mehr beweisen müssen, haben jetzt endlich Zeit, für ihr eigenes Glück zu arbeiten.

Wie hat sich die Coronazeit nach Ihrer Erfahrung auf das Glücksempfinden der Menschen ausgewirkt?

Viele Menschen haben in den letzten zwei Jahren ihre Lebensfreude verloren. Zu mir kommen jetzt mehr Menschen mit seelischen als mit körperlichen Problemen, bis hin zur Depression. Zur Verarbeitung der Krise braucht es Zeit, und man muss auch proaktiv daran arbeiten, um wieder mehr Lebensfreude zu empfinden.

Was bedeutet „Glück“ für Sie selbst?

Für mich bedeutet Glück, ein erfülltes Leben zu führen. Ich habe in jedem Lebensabschnitt immer das gemacht, was mir Spaß machte. Im Moment gehört für mich dazu, Zeit mit meiner Partnerin zu verbringen, aber auch Sport, Tanzen, Urlaube, Wandern oder Klavierspielen und natürlich die Arbeit mit meinen Klienten.

Sie und Ihre Frau Conny sind ja sehr sportlich und haben sich sogar im Fitness-Studio kennengelernt – macht Sport glücklich?

Ja, bei körperlichen Aktivitäten werden die Glückshormone Serotonin, Dopamin und Endorphin ausgeschüttet. Besonders das Gehen macht glücklich, der Kopf wird frei, das Grübeln hört auf, der Puls verändert sich positiv. Am besten ist das Wandern in der Gruppe, da kommt noch die Kommunikation untereinander dazu und die Schritte synchronisieren sich in der Gruppe. Dadurch reduziert sich dann auch die Versagensangst.

Das Gespräch führten Gerda und Peter Gebel

Lesung

Am Dienstag, 5. April, stellt Ivan Khan um 18 Uhr sein Buch bei einem Vortrag im neuen Bürgerhaus in Inning vor. Der Eintritt ist frei, Infos zu Lesungen gibt es auf der Homepage www.lebensfreude-inning.de. Das Werk mit dem Titel „Glück kann man pachten - Unglück auch“, Verlagshaus Schlosser/Kirchheim, kostet 12,90 und hat die ISBN 978-3-96200-589-4