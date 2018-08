Ärgerliche Schmiererei

Für die Schmierer ist es ein Spaß, für die Betroffenen oft ein teures Ärgernis: Graffiti. Diesmal traf es einen Supermarkt in Inning.

Inning - Es ist so ärgerlich und häufig sehr aufwändig, das Geschmiere wieder zu entfernen: Damit muss sich nun der Betreiber des Edeka-Marktes am südlichen Ortsende von Inning herumschlagen. Abends gegen 22 Uhr ist am vergangenen Dienstag auf der Südseite des Supermarktes eine Außentür mit einem unleserlichen Graffito in roter Farbe beschmiert worden. Der Sachschaden beziehungsweise die Kosten, die Schmiererei wieder zu beseitigen, wird nach Schätzung der Polizei etwa 200 Euro betragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tat von zwei Personen verübt, die von der Herrschinger Straße kamen, zunächst am Parkplatz vorbei gingen und diesen dann an der östlichen Zufahrt betraten. Nach der Tat entfernten sich die Personen auf dem an der Ostseite befindlichen Weg in Richtung des Ortszentrum. Die Polizei Herrsching bittet um weitere sachdienliche Hinweise unter der bekannten Rufnummer (0 81 52) 93020.