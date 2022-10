Großes Interesse an Nahversorgungszentrum

Von: Andrea Gräpel

Standortanalyse: Auf der blau umrandeten gemeindlichen Fläche soll in zwei Jahren ein Nahversorgungszentrum für Inning mit einem Vollsortimenter entstehen. Die Tennisplätze müssen dafür verlegt werden. Grafik: cima © Grafik: cima

Inninger Bewertungsgremium hat drei Angebote von 21 in engere Auswahl genommen.

Inning – Das Interesse am künftigen Nahversorgungszentrum in Inning ist enorm. Wie berichtet, soll dort, wo sich derzeit noch die Tennisplätze befinden, am südlichen Ortsausgang von Inning, gegenüber vom aktuellen Supermarkt-Standort, ein großes Zentrum mit einem Vollsortimenter entstehen. Abgehakt sind die Pläne, im oberen Geschoss die Vereine unterzubringen oder die Tagespflege der Nachbarschaftshilfe. Letztere bekommt einen Neubau an der Schule, und die Vereine bleiben auf dem Sportgelände, in das auch die Tennisanlage integriert wird. Die Münchner Beratungs- und Management GmbH Cima war im März mit dem Konzeptvergabeverfahren beauftragt worden. Nun lagen dem Bewertungsgremium 21 Angebote vor, aus denen in einer nicht öffentlichen Sitzung drei ausgewählt wurden. Mehr könne er nicht verraten, sagt Bürgermeister Walter Bleimaier auf Nachfrage. Diese Bewerber des nunmehr reinen Investorenkonzepts stellen sich wiederum nicht öffentlich am 15. November dem Gemeinderat vor. Die Nichtöffentlichkeit sei deswegen notwendig, weil es um Urheberrechte der Konzepte und um hohe Geldsummen gehe, über die unter Umständen beraten beziehungsweise verhandelt werden müsse, erklärt Bleimaier.

Die finale Entscheidung könne aber erst fallen, wenn der ausgewählte Bewerber den Inninger Bedingungen auch zustimme. Insofern wird es noch eine Weile dauern, bis mehr Details über das künftige Nahversorgungszentrum zu erfahren sind.