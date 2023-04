„Großzügig, aber nicht überzogen“

Von: Andrea Gräpel

Die räumliche Enge ist offensichtlich: Kommandant Alexander Rohrmoser führt vor, dass zwei Personen nur schwer aneinander vorbeikommen, ganz zu schweigen davon, dass eine Schwarz-Weiß-Trennung der Kleidung nicht möglich ist. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die Gefährdungsbeurteilung für das Feuerwehrgerätehaus Inning war eindeutig: Es besteht Handlungsbedarf. Kommandanten und Gemeinde hoffen 2024 auf einen Baubeginn für die Erweiterung.

Inning – Alexander Rohrmoser ist seit 2020 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Inning. Gleich zu Beginn machte er eine Bestandsaufnahme, „schließlich trag’ ich die Verantwortung“. Und es gab einige Mängel aufzulisten – vor allem räumlich. Damit hatte schon sein Vorgänger Alexander Dietz zu kämpfen. Das Gerätehaus in der Pfarrgasse ist längst zu klein. Zwischen der Leiter auf dem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) und Garagendecke sind gerade mal acht Zentimeter Platz. Ebenso knapp bemessen sind die Umkleidemöglichkeiten für die aktuell 67 Aktiven.

Rohrmoser schnappte sich eine Checkliste, die die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung für Feuerwehren zur Verfügung stellt. „Ich hab alle Punkte aufgelistet. Und die Gemeinde hat sie von einer externen Firma noch mal prüfen lassen.“ Seit April 2022 liegt die Gefährdungsbeurteilung vor. „Es ist Handlungsbedarf, ein ganzer Katalog“, so Rohrmoser. Die Mängel füllen etwa 25 Seiten. Um die Situation zu verbessern, hat der Gemeinderat bereits sein Okay für eine Erweiterung gegeben (wir berichteten). Zusammen mit seinem Stellvertreter Markus Schamberger und Bürgermeister Walter Bleimaier geht Rohrmoser nun in die Detailplanung. Die Planungskosten sind im Haushalt kalkuliert, Architekt Thomas Dahmen mit der Planung beauftragt.

„Uns war wichtig, den bestehenden Standort zu halten. Ein Neubau an anderer Stelle stand für uns nicht zur Diskussion“, so Rohrmoser. Die Engstelle an der Ausfahrt am Marktplatz nennt Schamberger „das kleinere Übel“. Schlimmer wäre es für die Aktiven, nicht mehr im Zentrum zu sein. „So stellt sich auch keine Grundstücksfrage“, sagt Bleimaier angesichts der anstehenden Millionenprojekte fast erleichtert. Die Kosten für den Erweiterungsbau (aktuell beläuft sich die Schätzung auf 1,3 Millionen Euro) wirken im Vergleich gering. Den Lösungsvorschlag, den die Feuerwehr im vergangenen Jahr vorgelegt hatte, nennt Bleimaier „großzügig, aber nicht überzogen“.

Angefangen bei der Umkleidesituation, die aktuell nur funktioniert, weil sie „gelebte Praxis“ ist, wie Rohrmoser sagt. „Wir praktizieren das seit 25 Jahren.“ Weil kein Platz ist, ist aber auch keine Schwarz-Weiß-Trennung möglich. Das heißt, dreckige Einsatzkleidung hängt neben sauberer Kleidung. Und eine Damenumkleide fehlt auch.

Das Hauptproblem seien die Stellplätze. Die Feuerwehr hat vier Fahrzeuge und einen Anhänger, für den es keine eigene Unterstellmöglichkeit gibt, der aber zur Absicherung bei Unfällen auf der Autobahn unverzichtbar ist. Um eine „Kreuzungsfreiheit der Verkehrswege“ zu erreichen, muss auch der Parkbereich optimiert werden.

Dies alles ist mit der Erweiterung möglich. Zwei neue Garagen sollen entstehen, dort, wo aktuell eine Gemeindemitarbeiterin wohnt. Das Häuschen wird abgerissen und durch einen zweigeschossigen, unterkellerten Anbau von 14 auf 15 Meter ersetzt. Die großen Löschfahrzeuge haben damit endlich Luft nach oben, die Jugend bekommt den alten Schulungsraum für sich und ein neuer Saal bietet mehr Platz für die Aktiven. Ganz abgesehen davon, dass es Lagermöglichkeiten im Keller geben wird. Dafür gibt es einen Aufzug. Eine Anschaffung, die spätestens seit der Diskussion um Blackouts und Geräte, die dafür vorgehalten werden sollen, unverzichtbar ist. „Da macht der Lagerplatz Sinn und der Lastenaufzug auch“, so Rohrmoser.

Es muss nur losgehen. „Realistisch“, sagt Bleimaier, „ist ein Baubeginn wohl im Herbst 2024. Die Bauzeit wird überschaubar – vielleicht ein Jahr.“ „Wenn das umgesetzt wird, was wir planen“, sagt Rohrmoser, „sind wir als Feuerwehr sehr zufrieden.“