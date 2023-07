Hochwasser kommt vom Kellerberg

Ein natürliches Flutbecken befindet sich bereits am Inninger Kellerberg (rechts), östlich oberhalb eines Bauernhofes. Das Wasser, das sich in einer Mulde sammelt, fließt bei Starkregen über die Münchner Straße und wird auf diesem Weg direkt in den Ort (links) geleitet.

Starkregenereignisse

Von Andrea Gräpel

Die Hochwassersituation an der Münchner Straße in Inning war beim jüngsten Starkregenereignis besorgniserregend. Der Gemeinderat hat das Büro Blasy-Øverland nun beauftragt, nach einer Untersuchung auch Maßnahmen auszuarbeiten.

Inning – Die Szenarien, die Dr. Andreas Heckl vom Echinger Büro Blasy-Øverland dem Gemeinderat Inning am Dienstag vorstellte, ähnelten sehr denen, die bei einem Starkregen-Management errechnet werden. „In diesem Fall ist es aber eine nichtförderfähige Detailuntersuchung“, erklärt Heckl auf Nachfrage. Er war von der Gemeinde damit beauftragt worden, Maßnahmen vorzuschlagen, um ein Hochwasser auf der Münchner Straße und am Inninger Bach abzuwenden. Im Laufe seiner Untersuchung sei er nicht umhingekommen, eine große Fläche dafür heranzuziehen, um die Situation zu verstehen. Die Ergebnisse stellte er nun vor.

Heckls Untersuchung erstreckt sich auf das gesamte Einzugsgebiet Inning-Ost, den Kellerberg hinauf und südlich davon, für den Fall eines hundertjährlichen Hochwassers. Dabei entdeckte er die natürliche Mulde am Kellerberg – die schon zu Bürgermeister Werner Röslmairs Zeiten als Retentionsfläche im Gespräch gewesen war. Es ist ein aktuell natürlicher Rückhalt, der als solcher ausbaufähig wäre, zum Beispiel durch ein Damm-Bauwerk. „Das würde aber nicht ausreichen“, erklärte Heckl und demonstrierte dies in einer Animation. Alternativ schlug er einen Durchlass unter der Münchner Straße nach Norden vor und eine Maßnahme am Ortseingang, um das Wasser einzufangen. Gegenüber dem Damm-Bauwerk ist dies technisch und finanziell ein ungleich geringerer Aufwand. FW-Gemeinderätin Monika Schüßler-Kafka fragte sich beim Anblick der großen blauen Bereiche, die das Wasser darstellen, vor allem, was die Landwirte zu diesem „Schwimmbad“ sagen. Sie wurden aber nicht in die Untersuchung eingebunden. Heckl allerdings verwies darauf, dass dies der natürliche Ist-Zustand sei. „Wir wollen dies ja seltener werden lassen. Und Ziel ist: Wie schaut man, im überbauten Bereich Überschwemmungen zu verhindern?“ Mit einer leichten Geländemodellierung und dem Durchlass könne schon viel erreicht werden.

Barbara Wanzke (Grüne) gefiel der zweite Vorschlag ohne technischen Rückhalt, also ohne Damm. Dem schloss sich die Mehrheit an: Heckl soll nun Maßnahmen vorschlagen, wie das Wasser am östlichen Ortsrand am besten aufgefangen und durch Rohre in den Inninger Bach geleitet werden kann. Die Notwendigkeit, etwas zu unternehmen, zog niemand in Zweifel, die Berechnungen, die der Ingenieur an die Wand warf, schon. Die CSU- Gemeinderäte Andreas Diethelm, Günther Kammerloher und Anna Herrmann vertrauten den Berechnungen Heckls offenbar nicht, entdeckten Ungenauigkeiten vor allem am Ortseingang. Sie stimmten gegen eine Fortführung seiner Untersuchungen, waren aber in der Minderheit.