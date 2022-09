Hochwasserschutz oder Naturschutz?

Inninger Bach

Von Andrea Gräpel schließen

So richtig erholt hat sich der Inninger Bach noch nicht. Auch aktuell führt er nur sehr wenig Wasser, darauf machte Alexander Dietz in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufmerksam. Wie und ob zu verhindern wäre, dass das Gewässer erneut trocken liegt, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.

Inning – Alexander Dietz und sein Sohn Andreas sind Pächter des Inninger Bachs, dessen Fischrecht Graf Toerring hat, Eigentümer des Fließgewässers ist aber die Gemeinde Inning. Dietz, der für die Freien Wähler auch im Gemeinderat sitzt, riss das Thema in der jüngsten Sitzung erneut an und machte darauf aufmerksam, dass der Bach ohne die Schläuche, die die Freiwillige Feuerwehr Inning im August über die Schwelle in Bachern gelegt hatte, wieder trocken läge. Über diese Schläuche gelange Wasser aus den Wörthsee in den Bach. Der See allerdings ist noch immer so niedrig, dass das Wasser unter der Kante steht. Gemeinde, Untere Naturschutzbehörde und Wasserwirtschaftsamt diskutieren aktuell, ob es eine Lösung gebe, die eine Wasserzufuhr vom See in den Bach dauerhaft gewährleiste.

Schon früher, sei der See mittels Holzsperren in der Schwelle aufgestaut worden, sodass er immer hoch genug war, dass Wasser zulaufen konnte. Diese Sperren wurden irgendwann entfernt. Aus Hochwasserschutzgründen. „Lass nur einmal ein Starkregenereignis dazu führen, dass der See dann über die Ufer tritt und die Keller volllaufen“, unkt Andreas Streicher. Der Inninger Fischwirt, selbst Fischer im Ammersee, zeigt Verständnis für die Entscheidung des Wasserwirtschaftsamtes, nichts zu verändern. Am Ende würden die Verantwortlichen nämlich in Weilheim gesucht. Nach den jüngsten Hochwasserereignissen, seien alle verständlicherweise in Habachtstellung. Streicher kennt den Inninger Bach gut. Er war es auch, der Dietz und der Gemeinde zu Hilfe eilte, um die verbliebenen Fische im August zu retten.

Aktuell, sagt auch Dietz, halten sich die Fische, die noch da sind, in den Gumpen auf – zum Beispiel an der Mühlstraße. „Da geht es ihnen gut“, sagt Dietz. Er hofft darauf, dass die Vorhersagen der Meteorologen eintreffen und endlich mehr Regen bringen, sodass auch der Wasserspiegel des Wörthsees steigt und dieser den Bach wie gewohnt speisen kann.

Dann sollte es auch der geschützten Bachmuschel wieder besser gehen, um die sich die Untere Naturschutzbehörde am meisten sorgt. Denn auch ihr wurde im August der Lebensraum genommen, als das Wasser weg war und der Bach mehr nach einem Wanderweg als nach einem Bach ausschaute. Aktuell führt er Wasser auf der gesamten Länge bis zur Amper – etwa sieben Kilometer. Das große Problem nun, sei aber der Biber, sagt Streicher. Die Wirtfische nämlich, die die Eier der Bachmuschel tragen, kämen von der Amper gar nicht mehr hinauf, weil der Biber den Zugang verbaut habe. Würde dies funktionieren, hätte Streicher keine Bedenken, dass sich die Bachmuschel im Inninger Bach schnell wieder wohlfühlt und weiter ansiedelt. Denn trocken gelegen habe der Bach schon früher alle 30 bis 40 Jahre. Aber der Biber ist geschützt wie die Bachmuschel.

Wozu Schutz führen kann, beweise auch der Unterweiher beim Edeka – früher mit vielen Karpfen besetzt, so Streicher. Nachdem dort Seerosen gesetzt wurden, sterbe der Weiher aus. Laub könne im Herbst nicht mehr ablaufen, damit bilde sich Faulschlamm und der Sauerstoff gehe aus. Momentan gebe es nur noch ein paar Kois dort. Ein Dilemma, vor dem sich nun auch die Behörden befinden, was den Inninger Bach angeht: Hochwasserschutz oder Naturschutz? Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, Korbinian Zanker, formuliert es so: „Mit einem Absenken der Schwelle würde man die Herausforderungen, die aus der Trockenheit resultieren, nur ,nach unten’ verlagern, aber nicht nachhaltig lösen.“