Im Dickicht der Zuständigkeiten

Von der Verpflichtung, offene Ganztagsschulplätze bereitstellen zu müssen, wurden die Kommunen überrascht. Viele Fragen sind offen, genauso Zuständigkeiten. Weil die Nachfrage in Inning explodiert, bieten Gemeinde und Nachbarschaftshilfe diese Betreuung schon ab kommendem Schuljahr an. Kein leichter Weg.

Inning – Das Ganztagsförderungsgesetz stellt die Kommunen ab 2026 vor eine große Aufgabe. Von der 1. bis zur 4. Klasse hat dann jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz. In Inning wird schon seit 2021 an einer Lösung gearbeitet – die Nachbarschaftshilfe als Betreiber, die Gemeinde als Träger. In dieser Zusammenarbeit laufen aktuell die Planungen für einen Anbau an die Grundschule, der am Vormittag der Schule und nachmittags für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehen soll – ausgelegt für 180 Kinder. In Vorbereitung dessen soll die zudem staatlich besser geförderte Offene Ganztagsschule schon im kommenden Schuljahr in Inning anlaufen. Die Nachbarschaftshilfe ist bereit.

Während die Gemeinde die räumlichen Voraussetzungen für 2026 zu schaffen versucht, kämpft sich die Nachbarschaftshilfe um die Vorsitzenden Gabriele Kaller und Claudia Sturm seit 2021 durch das Dickicht der neuen Rechtsprechung, damit dafür alle Voraussetzungen erfüllt sind. Auf diesem Weg haben sich Gemeinde und Nachbarschaftshilfe kurz aus den Augen verloren. Denn während im Rathaus zwar bekannt war, dass die Gemeinde Beförderungskosten übernehmen muss, war die Mitfinanzierungpauschale, die Gemeinden leisten müssen, nicht bewusst.

„Das ist nicht optimal gelaufen“, gesteht Bürgermeister Walter Bleimaier. Und so reagierte der Gemeinderat auch in Teilen überrascht, als ihm der Antrag dazu in Höhe von 57 000 Euro vorlag (wir berichteten). Wer den Sachverhalt da bereits als kompliziert empfand, ahnt nicht, wie es weitergeht. Nach einem Gespräch mit dem Kultusministerium prophezeit Bleimaier mittlerweile: „Das wird erst noch kompliziert.“

„Es ist irre.“ So beschreibt Claudia Sturm die fehlenden Zuständigkeiten in den Ministerien. Ein Ministerium schiebe die Zuständigkeit dem nächsten zu, und „keiner will es haben“. Seit 2020 stünden vom Bund 3,5 Milliarden Euro für die Umsetzung des Gesetzes zur Verfügung, aber ohne Verteilerschlüssel. „Erst letzte Woche wurde es an die Länder verteilt“, sagt sie voller Unverständnis darüber, dass der Freistaat erst jetzt 428 Millionen Euro erhalten hat. „Die jährlich erneuerten Antragsformulare für das kommende Schuljahr kamen erst eine Woche vor den Osterferien.“

Die Nachbarschaftshilfe bereitet sich seit 2021 personell auf den Tag X vor – weil ausgebildetes Personal rar ist und die Schülerzahlen stetig steigen. Aktuell gebe es 117 Anmeldungen für die Mittagsbetreuung im kommenden Schuljahr, sagt Claudia Sturm – ein Angebot der Nachbarschaftshilfe, das seit 25 Jahren besteht.

„Anna Maas und ich haben das damals gegründet“, sagt Gabriele Kaller. „Wir waren junge Mütter und wollten die Kinder gut aufgehoben wissen.“ Angefangen hat es mit zwei Stunden Betreuung von sieben Kindern. „Die sind noch zu uns in die Salzstraße gekommen“, erinnert sich die Vorsitzende. Die Salzstraße war die erste Adresse der Nachbarschaftshilfe. Später war die Mittagsbetreuung viele Jahr im Hort untergebracht, „da konnten sich die Kinder austoben“. Heute ist sie mit ihren Räumen im gemeindeeigenen Betreuten Wohnen am Enzenhofer Weg zu Hause.

Derzeit werden die Kinder abwechselnd in den Klassenzimmern und in Gemeinschaftsräumen der Schule betreut, auch die ersten Klassen, und das bereits ab 11.15 Uhr, dann ist für sie Schulschluss. „Diese Kinder bleiben in ihren Klassen, bekommen dort ihr Essen und werden dort betreut.“ Und sie müssen still sein, wenn die älteren Grundschüler noch Unterricht haben. Für die Mittagsbetreuung bedeutet dies, die Aufsicht verteilt sich auf viele Klassenzimmer, also wird mehr Personal benötigt.

Mit Blick auf 2026 hat die Nachbarschaftshilfe zeitnah reagiert, um rechtzeitig Personal zu suchen und vorhandene Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Die Offene Ganztagsschule Das Angebot bereits ab kommendem Schuljahr anzubieten, habe aufgrund der Anmeldung und des vorhandenen Personals insofern auf der Hand gelegen. Dafür gibt es einen höheren staatlichen Zuschuss – verbunden mit der gesetzlich erforderlichen Mitfinazierungspauschale der Gemeinde. Denn der organisatorische und personelle Mehraufwand, der in dem Fall bei der Nachbarschaftshilfe Inning zu einem Defizit führen würde, muss irgendwie aufgefangen werden. Anderen Institutionen werde es genauso gehen, sind die Vorsitzenden überzeugt.

„Durch explodierende Betreuungsnachfragen ist diese Entscheidung für Inning jetzt notwendig“, sagt Claudia Sturm. „Alle organisatorischen Bemühungen und personellen Qualifizierungen sind schon seit 2021 zielführend auf diese Anforderungen ausgelegt. Sich zu vergrößern, war nicht unser Bestreben – die Bedarfsentwicklung in der Gemeinde hat zwangsläufig zu diesem Schritt geführt. Wir sind bemüht, ein für alle langfristig tragbares Konzept zu etablieren.“

Nach dem ersten Telefonat mit dem Ministerium hat auch Bleimaier eine Ahnung davon, wie komplex dieses Thema ist. Angelika Wenisch (SPD) hatte es im Gemeinderat ein Kommunikationsproblem genannt. Sicher ist, dass nicht nur auf Inning bis 2026 noch eine Menge Fragen zur Offenen Ganztagsschule zukommen. Inning mit seiner Nachbarschaftshilfe kann dann aber schon auf zwei Jahre Erfahrung zurückgreifen.