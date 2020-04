In Oberndorf lebt es sich gefährlich

Ihre Forderung ist simpel: Ein Tempo-40-Schild soll ein stück versetzt werden. Ein tödlicher Unfall vergangene Woche ruft Ex-Landtagsabgeordnete Ruth Paulig nun erneut auf dem Plan.

Oberndorf – Die einen haben es gefeiert, die anderen schlugen 2014 die Hände über dem Kopf zusammen, als der Rundwanderweg um den Wörthsee eröffnet wurde. Es waren die Familien, die an dem Teil der Strecke wohnen, wo die Straße keinen Platz für Fuß-und Radwege zulässt – im Inninger Ortsbereich Oberndorf. Die Straße ist dort unübersichtlich, es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber viele Unfälle. Die Anwohner wünschen sich bis heute Tempo 40.Der tödliche Unfall vor einer Woche rief die Initiative von 2014 wieder in Erinnerung.

Damals war der Antrag der Oberndorfer abgelehnt worden. „Dabei geht es doch nur darum, das eine Schild bis zur Kreuzung nach Schlagenhofen zu versetzen“, sagt Ruth Paulig. Auch wenn sich der gefährliche Teil des Rundwegs einige hundert Meter weiter Richtung Brücke befindet. „Gäbe es die Geschwindigkeitsbegrenzung, hätte auch dieser Unfall möglicherweise verhindert werden können“, meint die ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen.

Ruth Paulig wohnt selbst nicht mehr an der Staatsstraße. Aber sie ist dort aufgewachsen. Und ihr Elternhaus steht genau an der gefährlichen Stelle. Heute lebt dort einer ihrer Söhne mit seiner Familie. Insgesamt gebe es drei Familien mit Kindern, deren Grundstücksausfahrten direkt auf die schmale Straße führen. „Nicht einmal ein Verkehrsspiegel wurde ihnen erlaubt“, weißt Ruth Paulig, die sich schon 2006, damals noch als Abgeordnete, an den damaligen Landrat Heinrich Frey gewandt hatte.

„Problemlos ist in Oberndorf gar nichts.“

Als der Rotary Club Wörthsee 2014 dann feierte und sich freute, mit seinem gestifteten Weg durchs Moor eine problemlose Umrundung des Wörthsees ermöglicht zu haben, rieb sich Ruth Paulig allerdings die Augen. „Problemlos ist in Oberndorf gar nichts.“ Daran habe sich bis heute nichts geändert.

Die Breitbrunnerin hat einen dicken Hefter prall gefüllt mit Zeitungsausschnitten und Schriftverkehr bei sich zu Hause. Jeder Unfall, der sich in diesem Bereich ereignet hat, fand eine kleine Notiz. So auch der tödliche Unfall von vergangener Woche. „Mein Sohn hat an der Stelle ein Kreuz aufgestellt“, sagt sie. Und dabei ist auch ein Beinaheunglück, das sich 2012 an dieser Stelle ereignet hatte. Der Schwiegersohn ihrer Schwester hatte als Schreiner damals eine Garage verschalt. „Ich stand gerade auf der Leiter, als es gleich neben mir eingeschlagen hat“, erzählt Dirk Wittenbrink. Ein Auto war auf rutschiger Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Garage gekracht. Wittenbrink erinnert sich noch gut, „es war das letzte Brett, als es passierte“. Die Anwohner befürchten, dass es jederzeit wieder so brenzlig werden und dramatisch ausgehen könnte.

Initiative hat sich nach Rundweg-Eröffnung formiert

2014 hatten sie sich nach der feierlichen Rundweg-Eröffnung als Initiative „Sicher um den Wörthsee“ formiert und Unterschriften gesammelt. „Jeder Radfahrer, der sich plötzlich auf der engen Straße wiederfindet, hat unterzeichnet. Alle Radler sind geschockt über die Situation, wenn sie über den Rundweg hier entlang geführt werden“, sagt Ruth Paulig. Die Leute würden ja dorthin gelotst. Im Oktober 2014 wurde sogar eine Demo organisiert. Im Jahr darauf hatte es schließlich ein Gespräch mit allen Beteiligten gegeben, mit Unterer Verkehrsbehörde, Polizei und den Landwirten, denen die Flächen neben der Straße gehören. „Ich habe damals einen wütenden Brief an die Verkehrsmanagerin geschrieben“, erinnert sich Ruth Paulig. Denn selbst eine Versetzung des Schildes wurde abgelehnt. Der Grund dafür ist für Ruth Paulig schleierhaft. „Es gibt doch nur eine Forderung, und das ist die, das eine Schild nach vorne zu versetzen.“ Nach dem Treffen habe sich die Initiative aufgelöst, nachdem für sie klar geworden war, „die wissen’s, aber die wollen es nicht“.

Für Ruth Paulig war der jüngste Unfall Anlass, an die Bemühungen von damals anzuknüpfen, bevor noch mehr passiert in Zeiten, in denen der Verkehr immer mehr zunimmt. „Diese Strecke ist einfach gefährlich“, sagt sie und hofft, dass das Tempo-40-Schild doch irgendwann versetzt wird.