Eine Verkehrsinsel und vier Bushaltestellen am Inninger Marktplatz?

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat eine neue Planung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Inning vorgelegt. Es ist die insgesamt sechste Variante. Im Ausschuss diskutierten die Gemeinderäte kontrovers.

Inning – Mit Querungshilfe oder ohne? Mit Bushalt oder mit Busbucht? Und wo und wie soll das Ganze überhaupt auf gerade mal 67 Metern Länge und maximal 28 Metern Breite gebaut werden? Die Umgestaltung der Inninger Ortsdurchfahrt am Marktplatz ist eine unendliche Geschichte und eine schwierige dazu. Am Dienstagabend präsentierte Raphael Zuber, für den Landkreis Starnberg zuständiger Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Weilheim, dem Planungs- und Verkehrsausschuss des Inninger Gemeinderats den aktuellen Stand der Planungen, die sogenannte Variante 6 (siehe Skizze).

Sie sieht im Wesentlichen diese Maßnahmen vor: eine Querungshilfe auf Höhe des Marktplatzes, eine Busbucht vor dem Kaiserhaus sowie drei weitere Aufstellmöglichkeiten für Busse, eine auf der westlichen Seite des Marktplatzes kurz hinter der Einmündung der Landsberger Straße, zwei auf der östlichen Seite zwischen Walchstadter Straße und der neuen Verkehrsinsel. Die Fahrbahnbreite reduziert sich auf 6,50 Meter.

„Wir haben an dieser Stelle relativ wenig Platz“, sagte Zuber über die Örtlichkeit. Das mache die Planungen unter den verschiedenen Vorgaben nicht einfacher. So wünschten sich viele Inninger eine Querungshilfe, gleichzeitig fordere das Landratsamt in dem Bereich insgesamt vier Haltestellen. Die Variante 6 komme all dem am nächsten – optimal wollte Zuber sie nicht nennen. „Aufgrund der beengten Verhältnisse wird man einen Tod sterben müssen“, sagte er. „Die Querungshilfe muss aus unserer Sicht nicht sein.“

Die Diskussion im Ausschuss war so vielfältig wie die bisher erarbeiteten Lösungsvorschläge. Am kritischsten sahen Barbara Wanzke und Sibylle Gerhardt (beide Grüne) die Variante 6. Durch die Verlegung der Bushaltestellen vom breiteren Marktplatz an die schmaleren Gehwege befürchten sie große Sicherheitsprobleme. „Ein Pulk von Schulkindern steht dann auf dem Gehweg direkt an der Straße“, sagte Wanzke und sprach sich dafür aus, im Zweifel lieber auf die Querungshilfe zu verzichten und die Busse dafür wieder näher am Platz halten zu lassen. Die vorgelegte Version könne „nicht funktionieren“, sagte sie. „Das ganze Konzept ist unlogisch.“

Jürgen Ritzer (FBI) widersprach den Kolleginnen deutlich. Endlich sei ein Kompromiss gefunden, sagte er. „Ich finde die Lösung ganz gut“ – vor allem im Vergleich zur aktuellen Situation. Inning habe nun mal nicht den Platz, „um einen Busbahnhof bauen zu können“. Ob denn aber die Bushalte nicht so angelegt werden könnten, dass an ihnen keine Autos mehr vorbeifahren könnten, sondern zwingend dahinter müssten, wollte er wissen. Das sei nicht möglich, antwortete Raphael Zuber. „Wenn der Bus fünf Minuten zu früh ist und warten muss, staut sich der Verkehr dann weit zurück“, sagte er. Und ein Bushalt parallel zur Querungshilfe mache zudem deren Nutzung unmöglich.

Auch Jürgen Hatz (BIZ) konnte sich mit dem Vorschlag des Bauamts prinzipiell anfreunden. „Wir wollen alles, aber alles funktioniert halt nicht“, sagte er und versuchte, die Sorgen einiger Gemeinderäte zu relativieren. Morgens am S-Bahnsteig sei es „vielleicht gefährlicher“ als an den Bushaltestellen in der Inninger Ortsmitte, sagte er.

Monika Schüßler-Kafka (FW) wollte die Bedenken dagegen nicht wegwischen. „Wir müssen einen Kompromiss finden“, sagte sie und schlug vor, die Mittelinsel zu kürzen und so die Bushalte auf der östlichen Seite weiter in Richtung Platz zu ziehen. „Gefühlt sind die ewig weit weg“, sagte sie. Da spreche nichts dagegen, entgegnete Raphael Zuber. Allerdings gehe es dabei nur um ein paar Meter. Günther Kammerloher (CSU) wiederum brachte die wegfallenden Parkplätze ins Spiel. „Wir müssen auch an unsere Händler denken“, sagte er. Bürgermeister Walter Bleimaier hielt sich in der Diskussion merklich zurück. Allerdings merkte auch er an: „Wir haben die Bushaltestellen dann dort, wo der wenigste Platz ist.“

Einen Beschluss fällte der Ausschuss nicht, das bleibt dem Gemeinderat am nächsten Dienstag (23. Juli, 19 Uhr, Rathaus) vorbehalten. Zuber machte sanften Druck. Das Bauamt wolle am liebsten heuer noch ausschreiben und 2020 loslegen – benötige dafür aber eine Entscheidung aus Inning. „Derzeit haben wir Geld für den Umbau“, sagte er. Das könne jedoch auch in andere Projekte fließen. „Die Ortsdurchfahrt Inning ist nicht im schlechtesten Zustand.“