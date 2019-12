Oberbayerns bester Lackierer-Meister kommt aus Inning

Steve Mitsching aus Inning ist der beste Maler- und Lackierer-Meister in ganz Oberbayern. Bei den Abschlussprüfungen heuer hat niemand besser abgeschnitten als der 35-Jährige.

Inning– Als 13-Jähriger schraubte er schon an einem Mofa herum, heute arbeitet er in einem Karosseriefachbetrieb als Maler- und Lackierermeister: Steve Mitsching aus Inning. In diesem Jahr ist er der beste Maler- und Lackierermeister in ganz Oberbayern.

1560 frisch gebackene Meister – Frauen und Männer – aus Oberbayern haben in diesem Jahr ihren Meisterbrief erhalten. Darunter auch 78 Maler- und Lackierermeister. Zu diesen zählt der 35-jährige Steve Mitsching – ein Lackierer aus Leidenschaft. „Autos waren schon immer mein Ding“, begründet Mitsching seinen Berufswunsch. „Schon während der Schule habe ich mich für Autos und Motorräder begeistert.“

Nach seiner Mittleren Reife absolvierte er deshalb die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. „Danach habe ich mich auf den Lackierer gestürzt“, sagt Mitsching. Gelernt hat er bei der Firma „Walter Piazzon Karosserie- und Fahrzeugtechnik“ in Krailling.

Bei der abgeschlossenen Ausbildung sollte es nicht bleiben. „Mein Ziel war immer schon der Meistertitel.“ Um diesen so gut wie möglich zu machen, ließ er sich bewusst Zeit: Vor der Meisterschule sammelte er einige Jahre lang Berufserfahrung, im Sommer bestand er seine Meisterprüfung mit einem Schnitt von 1,5.

„In der Prüfung musste ich drei praktische und einen theoretischen Teil absolvieren“, erklärt Mitsching. „Zum Beispiel sollte ich einen Teil von einer Stoßstange und einen Kotflügel reparieren. Außerdem war die Aufgabe, ein Fahrzeug am PC zu gestalten und dieses dann mit Lack auf eine große Platte zu übertragen.“ Dafür hatte Mitsching zweieinhalb Tage Zeit. Innerhalb von etwa 15 Stunden musste er zudem den gesamten Vorderbau eines Fahrzeugs fertigen. Die Firma „spies hecker“ unterstützte ihn mit Material.

„Das Schwerste waren tatsächlich die Buchführung und das Rechtliche. Ich bin eher der Praktiker“, so Mitsching. Aber auch die Theorie hat er mit Bravour geschafft: „Ich hab’ einfach meine Freizeit hinten angestellt und mich nur auf den Meister konzentriert. Ich wollte nicht einfach nur bestehen, ich wollte so gut wie möglich bestehen.“ Mit Erfolg. Aktuell ist Mitsching in der Werkstatt eines Karosseriefachbetriebs in Brunnthal im Landkreis München als angestellter Meister tätig. „Es ist toll, dass die Familie Brinse mir den Besuch der Meisterschule ermöglicht hat. Sie hat mich für diesen Zeitraum freigestellt.“

Mit dem Meisterbrief in der Hand hat Mitsching die Leitung über die gesamte Lackiererei und macht alles, was mit Lackierung und Unfallbearbeitung zu tun hat. „Ich könnte mir aber auch vorstellen, nur mit Auszubildenden zu arbeiten“, sagt Mitsching. Die Selbstständigkeit jedenfalls passe im Moment nicht zum Leben des Inningers. Vorerst möchte er für seine Familie da sein. Die habe zuletzt zurückstecken müssen.

Von Vanessa Lange

