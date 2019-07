Vespa-Fahrer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 63 Jahre alter Vespa-Fahrer ist bei einem Unfall am Samstag zwischen Breitbrunn und Buch verletzt worden. Zum Glück weit weniger schlimm als ursprünglich gedacht.

Buch – Glück im Unglück hatte ein 63 Jahre alter Familienvater aus Germering bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag. Er unternahm mit seinem Sohn einen Motorrad-Ausflug am Ammersee. Gegen 12.50 war der 63-Jährige auf seiner Vespa auf der Staatsstraße 2067 zwischen Buch und Breitbrunn unterwegs. Zu der Zeit wollte ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer aus Türkenfeld von einem Grundstück auf die Staatsstraße einfahren. Der Mann übersah Polizeiangaben zufolge den von links kommenden Vespa-Fahrer und erfasste ihn mit der Stoßstange. Der 63-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Es bestand der Verdacht auf Frakturen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass der Mann nur diverse Prellungen erlitten hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Staatsstraße war für rund eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. mm