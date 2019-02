Erster Maibaum bereits erbeutet: Darum schlugen die Inninger schon jetzt zu

Die Maibaumdiebe Inning haben bereits den ersten Maibaum erbeutet. Doch warum wurde dieser schon jetzt an den Ammersee gebracht?

Inning - Die Inninger haben die Saison der Maibaumdiebe eingeläutet: Der erste Maibaum wurde in der Nacht zum Dienstag an den Ammersee gebracht. MDI steht für Maibaumdiebe Inning, eine Untergruppe der Landjugend. Während der Hauptverein mit seinen rund 180 Mitgliedern auf seinen traditionellen Faschingsball hinfiebert, haben die mehr als 60 begeisterten Maibaumdiebe der Landjugend ihre Späher bereits ausgesandt.

Maibaum geklaut: Inninger holen Baum an Ammersee

Durch Zufall sind sie auf einen Baum gestoßen, der schon aus dem Wald geholt wurde. Die meisten liegen noch im Holz, um auszutrocknen. Der etwas mehr als 20 Meter lange Stamm der Vaterstettener nicht, schließlich hat dieser noch eine lange Reise vor sich. Zum zehnten Jubiläum der Städepartnerschaft mit der kroatischen Stadt Trogir haben die Vaterstettener den Freunden dort einen echten bayerischen Maibaum versprochen. In Vorfreude darauf haben sie dieses Ereignis im Internet groß bekannt gegeben, mit zahlreichen Fotos dazu. Und da die Inninger nicht nur über Land spähen, sondern auch im Internet, sind sie sogleich darauf gestoßen.

Inninger haben ersten Maibaum in Stadl: „Wir wissen gar nicht, ob die Vaterstettener den Diebstahl schon bemerkt haben“

Nach kurzer Vorbereitung war es soweit. Es war ein leichtes Spiel insofern, als der Baum zwar gut versteckt, aber in der Nacht gegen 1.30 Uhr nicht mehr bewacht war. Mit 28 Burschen schlichen sich die Inninger heran, trugen den Baum aus dem Versteck bis zu einem Pritschenwagen, der auf einem Feldweg bereit stand. Vier Stunden später war das Stangerl in Inning.

„Wir wissen gar nicht, ob die Vaterstettener den Diebstahl schon bemerkt haben“, so ein Sprecher der MDI gestern Mittag. Er will seinen Namen nicht nennen. Wie gesagt, die Saison hat gerade erst begonnen, und die Inninger sind ziemlich ehrgeizig, Späher sollten unerkannt bleiben, so die MDI. Im vergangenen Jahr hatten sie Erfolg und zwei Bäume erbeutet.

