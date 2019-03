Traktor brennt aus

Ein technischer Defekt ist Ursache für ein Feuer am Donnerstag auf einem Bauernhof in Inning.

Inning - Bei der Arbeit mit einem Traktor auf einem Bauernhof in Inning ist dieser am Donnerstagnachmittag vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehren Buch und Inning konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Der Traktor brannte allerdings völlig aus. Sachschaden: rund 15 000 Euro.

Ein nahe gelegener Stall wurde zwar in Mitleidenschaft gezogen, die darin befindlichen Kälber und Kühe blieben jedoch unversehrt.