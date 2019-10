Miteinander am Ziel

Erster Tag der offenen Tür im Gewerbepark Inning/Wörthsee war ein voller Erfolg.

Inning – Walter Lang ist rundum zufrieden. Der Inninger Geschäftsmann ist seit Beginn dieses Jahres Vorsitzender des Gewerbevereins Blickpunkt. Seitdem hat er mit seiner Mannschaft nicht nur einen Marktsonntag ge-stemmt, sondern nun auch den ersten Tag der offenen Tür im Gewerbepark Inning/Wörthsee. Das Ziel, sich als Gewerbetreibende zusammenzuschließen, um sich kennen zu lernen, aber auch um sich nach außen zu öffnen, sei erreicht worden, freut er sich. „Die Führungen sind sehr gut angenommen worden“, weiß er. Ob bei Stefan Vogler, der unter anderem das Oktoberfest mit seinen Süßigkeiten beliefert, oder bei der Schmuckmanufaktur Capolavoro mit ihrem beeindruckenden Showroom.

Wie berichtet, hatte Nicole Arfaeian von der Firma InnoLas den Stein ins Rollen gebracht. 13 weitere Unternehmen aus dem Gewerbepark plus neun Gewerbetreibende aus Inning und die gwt StarnbergAmmersee sprangen begeistert auf den Zug auf. Ging es doch auch darum, sich Publikum zu öffnen, das ansonsten möglicherweise vorbeifährt, sich fragt, was wohl dort produziert wird, es dann aber dabei belässt. Als nun die Türen offen waren, schauten die Menschen neugierig vorbei. Das Konzept ging auf. „Alle waren begeistert“, sagt Lang, der sein Angebot für Gesundheitsmanagement bei dieser Gelegenheit ebenfalls vorstellte.

Und es ging auch um Fachkräftemangel. „Weil niemand wirklich weiß, was für tolle Firmen es im Gewerbepark gibt“, so Lang. Seit dem Tag der offenen Tür sei dies anders. Auch viele Jugendliche hätten die Möglichkeit genutzt, um sich zu informieren. Das ein oder andere Praktikum habe sich am Samstag bereits angebahnt.

Insgesamt seien wohl um die 1000 Besucher in den Gewerbepark gekommen, um den Tag der offenen Türen zu nutzen und sich ein Bild zu machen. Und dies am vermutlich letzten sommerlichen Wochenende in diesem Jahr. Das hat Lang umso mehr gefreut.

„Wir müssen uns jetzt in einer Feedback-Runde zusammensetzen und Bilanz ziehen“, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins. Dessen Mitgliederzahl ist nach der Zusammenarbeit ebenfalls hochgeschnellt. Jetzt müsse man schauen, ob die Veranstaltung jährlich wie der Marktsonntag wiederholt wird, vielleicht auch gleichzeitig, oder abwechselnd mit dem Marktsonntag stattfindet. Lang freut sich drauf und hofft, dass bis dahin noch mehr Unternehmen beim Gewerbeverein mitmachen, denn gemeinsam lässt sich offenkundig viel bewegen.