Biker (23) stirbt bei fürchterlichem Unfall - seine Freunde müssen alles mit ansehen

Ein Motorradfahrer (23) aus Gilching ist bei einem Verkehrsunfall nahe des Inninger Ortsteils Stegen am Mittwochabend ums Leben gekommen. Er hatte gemeinsam mit Freunden eine Tour unternommen

Stegen - Sie nutzten noch einmal das schöne Sommerwetter. Drei Freunde unternahmen am Mittwoch eine Motorradtour durchs Fünfseenland. Bei einem schrecklichen Unfall in Stegen verlor einer der Männer jedoch sein Leben.

Wie die Herrschinger Polizei mitteilt, waren die Motorradfahrer gegen 19.50 Uhr auf der Begleitstrecke der A 96 (Staatsstraße 2070) unterwegs. Sie kamen aus Richtung Eching und fuhren Richtung Inning. An der Spitze der kleinen Gruppe fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Gilching.

Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen - 23-Jähriger erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen

„An der Einmündung zur Landsberger Straße in Stegen wollte ein 44-Jähriger Kottgeiseringer mit seinem Pkw, einem Mercedes-Benz, nach links auf die Staatsstraße einbiegen und übersah hierbei vermutlich den 23-Jährigen“, berichtet die Polizei.

Der Motorradfahrer stieß mit so großer Wucht in die linke Seite des Pkw, dass dieser gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta geschoben wurde. Der 23-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Nach einem Überholmanöver Landkreis Ebersberg ist ein 55-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

„Da ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher positiv verlief, wurde er zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizei verbracht“, heißt es weiter. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des 44-Jährigen.

Inning: Motorradfahrer (23) stirbt bei Unfall - Freunde müssen alles mit ansehen

Die zwei befreundeten Männer des Motorradfahrers wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde durchgeführt und die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sichergestellt und abgeschleppt.

Die Unfallstelle war für circa fünf Stunden gesperrt. Dabei waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Inning im Einsatz. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

