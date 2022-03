Ponyhof der Pioniere: Pläne für Gelände am Billerberg in Inning

Das umgebaute Futtersilo ist eines der Kunstprojekte auf dem Gelände. Manuel Boskamp, Mitarbeiter bei Mucbook Clubhaus, genießt einen der ruhigsten Orte am Billerberg in Inning.

Ausstellungen, Foodtrucks und Co.

Von Laura Forster schließen

Bis Ende des Jahres dürfen Kreative das Gelände am Billerberg in Inning kostenlos nutzen. Während sich im Wohnhaus der Kunstverein München eingerichtet hat, sollen im ehemaligen Pferdestall Ausstellungen stattfinden. Für Gruppen steht ein separates Gebäude zur Verfügung.

Inning – Bunte Zeichnungen zieren die Einfahrtsstraße, ein Futtersilo wurde zum Kunstwerk umgestaltet, und in der alten Scheune hängt eine Discokugel von der Decke. Nur noch wenig erinnert an den ehemaligen Reiterhof am Billerberg in Inning. Künstler und Kreative haben das Areal in den vergangenen Monaten in etwas verwandelt, das es in der Art im Landkreis noch nicht gibt – und es ist noch viel unter dem Namen „Ponyhof der Pioniere“ in Planung.

„Das ist eine ganz besondere und wirklich einzigartige Möglichkeit. Einen Sommer lang wollen wir das Gelände zu einem pulsierenden Ort der Kreativwirtschaft und Start-up-Kultur machen“, sagte Marco Eisenack bei einem Pressetermin auf dem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück. Der Gründer des Mucbook Clubhauses, das derzeit die Gestaltung des Geländes organisiert, hat schon einige kreative Zwischennutzungen in München geplant. „Die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer Euroboden ist nicht selbstverständlich.“

+ Den „Ponyhof der Pioniere“ eröffneten (v.l.) Christoph Winkelkötter (gwt), Marietta Lehnig (Euroboden), Marco Eisenack (Mucbook Clubhaus) und Gina Merz (Kunstverein München). © Andrea Jkasch

Bis Ende Dezember dürfen der Pferdestall und die Nebengebäude hinter der Aral-Tankstelle kostenlos genutzt werden, danach wird alles abgerissen und der Bauprojektentwickler aus Grünwald (Kreis München) errichtet zwei Gewerberiegel im Baugemeinschaftsmodell.

Bereits seit vergangenem Jahr hat der Kunstverein München im Wohnhaus und den dazugehörigen Garagen eine Außenstelle eingerichtet. Aus den Zimmern im Erdgeschoss wurden Ateliers, das Obergeschoss hat der Verein zur Herberge umgewandelt, und die drei Garagen dienen als Metall-, Holz und Keramikwerkstatt. „Das Gelände ist ein Ort für lokale, aber auch internationale Künstler“, sagte Franziska Liza König vom Kunstverein. In den vergangenen Monaten waren bereits 30 Personen zu Gast.“ Derzeit leben fünf Künstler kostenlos auf dem Areal am Billerberg – darunter auch König selbst. „Die Möglichkeit ist fantastisch“, sagte sie. „Ich bin, seitdem wir hier unsere Homebase haben, nicht mehr zurück nach München gezogen. Es herrscht ein angenehmes Klima, und die Ateliers sind nicht so überteuert wie in der Stadt.“ Eines der Kunstprojekte: das umgebaute Futter-Silo. Mithilfe von Seilen wurde etwa zwei Meter oberhalb des Bodens ein Netz gespannt. „Wenn man sich da drauf legt, hört man nichts – nicht einmal die vorbeifahrenden Autos“, schwärmte König.

Kostenloses Haus für Gruppen im Bereich Kreativwirtschaft, Social Business und Nachhaltigkeit

Ein paar Meter entfernt haben Marco Eisenack und sein Team ein heruntergekommenes Häuschen, das sogenannte „Moonshot-Haus“, in den vergangenen Monaten mit der finanziellen Unterstützung von Euroboden hergerichtet. „Hier können sich kleine Teams zusammenfinden und das Haus für ein bis vier Wochen komplett nutzen“, sagte Eisenack. Neben einem Garten, einer neuen Küche, einem Matratzenlager im Obergeschoss und einem Bad mit Badewanne ist das Gebäude sogar mit zwei alten Kachelöfen ausgestattet. Voraussetzung für die kostenlose Anmietung: „Wir wollen Gruppen im Bereich Kreativwirtschaft, Social Business und Nachhaltigkeit“, so Eisenack.

+ Platz für rund 100 Firmen soll auf dem Areal des ehemaligen Pferdehofs im kommenden Jahr entstehen. Der Eigentümer Euroboden plant zwei Gewerberiegel und eine separate Parkpalette. © Euroboden

Für das restliche Areal sowie den ehemaligen Pferdestall und die Scheune hat der Mucbook-Clubhaus-Gründer schon große Pläne. Neben regelmäßigen Veranstaltungen sind auch Ausstellungen und Foodtruck-Events in Arbeit. Das Kunst- und Kulturfest „Maitraum mit dem Kollektiv Lugila” am 7. Mai macht den Auftakt, weiter geht es am 16. Juni mit der Gründermesse „Garden of Good“, bei der regionaler Manufakturen ihre Werke vorstellen. Im Sommer, am 11. und 12. August, findet ein Food-Truck-Festival auf dem Gelände statt. „Bisher gibt es für die Mitarbeiter des Gewerbegebiets nur die Araltankstelle für den Mittagspausensnack. Wir wollen zeigen, dass es auch anders geht“, so Eisenack.

Bis Dezember lädt der Eigentümer Euroboden Start-ups, Unternehmer und Künstler aus der Region ein, Teil der Zwischennutzung zu werden (Kontakt: mitmachen@mucbook.de). Anfang 2023 beginnen die Abrissarbeiten, darauf folgt der erste Bauabschnitt. Rund 100 Firmen sollen dann auf dem Gelände Platz finden. Unter anderem ein Physiotherapeut, ein Architekturbüro und eine Steuerkanzlei wollen in die 68 bis 400 Quadratmeter großen Büros ziehen. lf