Die guten Geister des Miteinanders

Einige der Teilnehmerinnen, die bei der Nachbarschaftshilfe Inning ihre Schulung zur ehrenamtlichen Alltagsbegleiterin absolviert haben. © NBH Inning

Die bei der Nachbarschaftshilfe Inning angesiedelte Fachstelle für pflegende Angehörige im westlichen Landkreis Starnberg hat 25 neue Helferinnen und Helfer für Alltagsbegleitung und haushaltsnahe Dienstleistungen geschult.

Inning – Die Arbeit und der Einsatz ehrenamtlicher Helfer in den Bereichen Alltagsbegleitung und haushaltsnahe Dienstleistungen kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Die bei der Nachbarschaftshilfe Inning angesiedelte Fachstelle für pflegende Angehörige im westlichen Landkreis Starnberg hat nun 25 Helfende für diese Aufgaben geschult.

„Sie absolvierten als Vorbereitung für ihre Aufgabe einen umfangreichen Kurs von 40 Unterrichtseinheiten, erhielten zum Abschluss ein Zertifikat und können nun von ihren Trägern im Landkreis Starnberg eingesetzt werden“, teilt Sonja Hermann von der Fachstelle mit. Die Alltagsbegleiter kommen bei pflegebedürftigen Menschen zum Einsatz, die von den Nachbarschaftshilfen Inning, Seefeld, Wörthsee, Weßling, Feldafing und Berg, dem Sozialdienst Gilching sowie der Ilse-Kubaschewski-Stiftung Starnberg betreut werden.

„Die Schulung gibt in vielen Bereichen einen umfangreichen Einblick ins Älterwerden und die sich ändernden Bedürfnisse und Herausforderungen. Sie hilft uns bei der Begleitung von hilfebedürftigen Menschen, aber auch fürs eigene Leben und in unseren Familien“, zitiert Hermann in einer Mitteilung, wie die Teilnehmer den Kurs aufgenommen hätten. Dies sei ein wichtiger Aspekt der Motivation für ein Ehrenamt, neben der fachlichen Begleitung mit Fortbildungen, Fallbesprechungen, Austauschtreffen und einer Aufwandsentschädigung, die die Ehrenamtlichen für ihr Engagement erhalten.

„Wir wünschen uns, dass sich immer mehr Menschen für die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen interessieren“, erklärt Hermann. Das ermögliche den älteren Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben im häuslichen Umfeld und entlaste die pflegenden Angehörigen. Was die Menschen motiviert, erklärt Hermann anhand dieser Aussage einer Teilnehmerin: „Ich engagiere mich in der Nachbarschaftshilfe in Starnberg, weil meine Kinder inzwischen aus dem Haus sind und ich mich neben meinem Beruf gerne sozial engagieren möchte. Ich lerne viel im Rahmen dieser Tätigkeit, fachlich und vor allem auch persönlich für mich, und bekomme unheimlich viel Wertschätzung zurück.“

Wer sich für diese Aufgabe interessiert, meldet sich bei Sonja Hermann: E-Mal fs.pfl.angehoerige@nbh-inning.de oder Telefon (08143) 2419430.