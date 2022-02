Krippe schließt wegen Personalmangel: Eltern verzweifelt - „Existenzbedrohlich“

Von: Andrea Gräpel

Die Eltern in Buch sind etwas ratlos: Nathalie Stenner, Laura Michler, Martina Fritze, Maike Aurnhammer und Rene Kretzschmar, Fabienne Grüner, Joy Enoyze, Ahmet Dogruc und Miriam Rothkäppel. © Andrea Jaksch

Eine Krippengruppe des Kinderhauses in Buch (Landkreis Starnberg) wird zum Ende des Monats aufgelöst. Die Eltern sind ratlos - und hoffen auf eine schnelle Lösung.

Buch – Verzweifelt haben Mütter und ein Vater den Gemeinderat Inning in der Sitzung am Dienstag um Unterstützung gebeten. Ihre Kinder sind aktuell in der Kinderkrippe des Kinderhauses Buch untergebracht, das von Fortschritt betrieben wird. Am Montagabend wurde ihnen mitgeteilt, dass diese Gruppe nun zum Ende des Monats aufgelöst wird.

Krippenschließung: Mutter verzweifelt - „Viel Bonus kann ich nicht abfragen. Dann ist der Job weg“

„Für mich ist das existenzbedrohlich“, sagte Nathalie Stenner mit Tränen in den Augen. Die Ingenieurin habe nach ihrer Elternzeit zu Beginn des Monats wieder arbeiten sollen. So wie dieser jungen Mutter geht es auch den anderen. „Viel Bonus kann ich nicht mehr abfragen. Dann ist der Job weg“, sagte die Grafikerin Laura Michler als Sprecherin des Elternbeirats. Bürgermeister Walter Bleimaier sicherte Unterstützung zu.

Schon zum Ende des Jahres wurde eine Krippengruppe im Kinderhaus wegen Personalmangels aufgelöst. Als zwei Mitarbeiterinnen nun in Mutterschutz gingen, wurde das Betreuungsproblem auch in der zweiten Gruppe akut. Aktuell betreuen deshalb zwei Erzieherinnen mit Unterstützung der Eltern eine Kindergartengruppe mit 24 Kindern und elf Krippenkinder. Dieses Rumpfteam vor Ort sei super, so Laura Michler. Aber auf Dauer nicht machbar.

Krippenschließung wegen Personalmangel - Kein Einzelfall

„Wir verstehen das Problem und die Enttäuschung“, sagt Verena Fahrion, Sprecherin von Fortschritt. Der Verein betreibt das Kinderhaus Buch seit 13 Jahren. Die Sprecherin weiß, dass die Eltern erst mit Corona umgehen mussten und nun mit der Schließung zum Ende des Monats, „da kommt alles zusammen“.

Zugleich versichert sie, dass alles versucht worden sei, neue Fachkräfte zu bekommen. In Buch fehlen zurzeit sechs, jeweils drei für eine Gruppe. Zuletzt habe selbst die Verwaltung in Pöcking am Ammersee ausgeholfen und sogar Geschäftsführerin Tatijana von Quadt. Die Einrichtung soll keinesfalls aufgegeben werden.

Der Elternbeirat habe sich mächtig ins Zeug gelegt, weiß Verena Fahrion. „Aber es sind einfach die Leute, die uns fehlen“, bedauert sie. Auf Plakat-Aktionen, Bannern und auf Aufrufe in den sozialen Medien habe sich niemand gemeldet. „Die Verzweiflung ist auch bei uns groß. Wir freuen uns über jeden.“ Auch über Aushilfen. Gerade erst habe Tatijana von Quadt mit der Sozialministerin in diesem Zusammenhang über eine Aufweitung der Liste der dafür erlaubten Berufe gesprochen.

Auch wenn im Landkreis ein München-Zuschlag gezahlt werde – ohne S-Bahnanschluss, in einer Region mit hohen Mietpreisen hat nicht nur Fortschritt Probleme Personal zu finden. Bürgermeister Walter Bleimaier kenne die Situation aus der Erfahrung mit dem Gemeindekindergarten, versicherte er. Dort hätten Lücken, die wieder geschlossen werden konnten, unter anderen kurzfristig mit Erzieherinnen im Ruhestand gefüllt werden können.

Landkreist Starnberg: Eltern hoffen auf Lösung mit Erzieherinnen im Ruhestand

Eine ähnliche Zwischenlösung wäre auch den Eltern recht. Ihnen wurden zwar Alternativplätze in anderen Orten angeboten, aber darin sei nicht nur ein logistisches Problem zu sehen. „Kleinkinder sind ja keine Bauklötze, die man irgendwo hinstellen kann“, sagte Laura Michler. Kleinkinder bräuchten eine Eingewöhnungszeit, die in der Regel von den Eltern begleitet werden müsse.

„Wenn wir wenigstens die Räume und die Einrichtung in Buch weiter benutzen könnten“, sagt sie. „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“, sagte auch Juristin Miriam Rothkäppel, Mutter von Kindern im Alter von ein und drei Jahren. Alle Eltern seien auch bereit, sich an einer Zwischenlösung wenigstens bis zum Ende des Kindergartenjahres im Juli zu beteiligen.

Bleimaier versprach Hilfe, sofern er sie stellen könne: „Uns hat das auch aus heiterem Himmel getroffen.“ Die Gemeinde steht in der Pflicht, der Anspruch auf Betreuungsplätze ist gesetzlich verankert.

