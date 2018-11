Die bayerische Küche bleibt

Huy Viet Nguyen und seine Frau Thuy Chi Pham eröffnen an diesem Samstag den Gasthof zur Post in Inning.

Inning – So überraschend die Schließung des Gasthofs Zur Post Inning auf viele Einheimische wirkte, sie stand schon im Juli fest. Und bereits an diesem Wochenende wird das gemeindeeigene Gasthaus unter neuer Leitung eröffnet. Neuer Pächter seit Beginn des Monats ist das vietnamesische Ehepaar Thuy Chi Pham und Huy Viet Nguyen. Wer aber asiatische Küche erwartet, wird enttäuscht: „Vorerst bleibt alles so wie es ist“, sagt die neue sympathische Wirtin. Die Vorgänger haben die Leitung nach nur zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen wieder abgeben müssen.

„Wir behalten die bayerische Küche bei“, sagt die 33-Jährige. Erst wenn sich alles eingespielt habe, soll asiatische Küche in die Karte aufgenommen werden. Die beiden Köche und zwei Servicekräfte hat das Ehepaar von den Vorgängern übernommen. Helmut Sorger und Anke Schönheit stünden den Nachfolgern auch in der Anfangszeit mit Rat und Tat zur Seite. Thuy Chi Pham ist dafür sehr dankbar. Sie ist gelernte Hotelfachfrau, ihr Mann allerdings ist im eigentlichen Beruf Architekt und als solcher viel beschäftigt. Und doch ist mit der Pacht des Gasthofs für die Eltern von drei kleinen Kindern ein Traum in Erfüllung gegangen. „Wir haben schon lange so ein Objekt gesucht“, sagt Thuy Chi Pham, die seit ihrem 15. Lebensjahr in Deutschland lebt. Schon seit einigen Jahren betreiben sie gemeinsam mit Freunden eine asiatische Bistro-Kette (Hai-ki) in München. Dabei entstand der Wunsch, ein Restaurant allein und nach dem eigenen Gusto zu führen.

Der Gasthof Zur Post in Inning hat einen Saal für 120 Gäste, in dem weiterhin Busreisende in Empfang genommen und verköstigt werden. Im Gasthof selbst gibt es 80 Plätze sowie 100 Plätze im Biergarten – und zusätzlich noch 13 Fremdenzimmer.

Ab diesen Samstag ist wieder geöffnet. Zur Eröffnung um 17.30 Uhr hat das neue Wirtepaar den gesamten Gemeinderat eingeladen. Die Speisenkarte bleibt erstmal wie sie bei Sorger und Schönheit war – durchwegs bayerisch. Ausgeschenkt werden Erdinger Weißbier und Stiftungsbier. Und geöffnet ist täglich. „Vorerst gibt es keinen Ruhetag“, so die hoch motivierte Wirtin. Von 10 bis 15 und von 17 bis 23 Uhr gibt es warme Küche.