Oldtimerfans laden zu Rundfahrt um den Ammersee

Von: Volker Ufertinger

Mein Oldtimer und ich: Jörg Tischer aus Inning organisiert die Oldtimerrundfahrt um den Ammersee am Sonntag. Seit Wochen bringt er sein Gefährt auf Vordermann. © Dagmar Rutt

Ein Steyr-Puch schaut putzig aus – ganz wie sein Vorbild, der Fiat 500. Am Sonntag lädt der Freundeskreis Deutschland zu einer Rundfahrt ein.

Inning – Auf den Oldtimer von Jörg Tischer (77) aus Inning reagieren Frauen normalerweise ziemlich heftig. „Ach, wie süß!“ rufen sie. Klar, sein Steyr-Puch schaut genau so aus wie ein Fiat 500, die berühmte „Knutschkugel“. Man muss zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es gar keiner ist, erst das Logo am Kühlergrill verrät es. Ein anderer und noch viel gravierenderer Unterschied wird dann im Straßenverkehr erkennbar: Der Steyr-Puch hat deutlich mehr Wumms. Mit seinen seinen 30 PS kriegt das knapp 500 Kilo schwere Exemplar des Inningers problemlos 130 Km/h auf die Straße. Ein Fiat zuckelt hingegen mit höchstens 90 Km/h durch die Gegend. „Er ist ein Wolf im Schafspelz“, sagt Tischer – und schaut seinen Wagen dabei an wie frisch verliebt.

Die Bergetappe am Hohenpeißenberg ist inklusive

Am Wochenende werden Steyr-Puchs im Landkreis gehäuft zu sehen sein. Der Freundeskreis veranstaltet am kommenden Sonntag, 2. April, anlässlich seines 40-jährigen Bestehens eine große Ammerseerundfahrt. Elf Wagen aus Deutschland und der Schweiz werden im Landkreis erwartet, die Anlieferung erfolgt zum Teil über Anhänger. Wenn es das Wetter zulässt, ist Start um 10 Uhr am Kloster Andechs. Dann geht es weiter in Richtung Inning/Stegen, Utting, Dießen, Wessobrunn, Hohenpeißenberg, Weilheim, Raisting (Radom) und wieder Andechs. Besonders freut sich Organisator Tischer auf die Bergetappe am Hohenpeißenberg. „Da geht es eng zu und wird sehr steil. Genau wie in seiner Heimat.“

Tischers Hochzeitsreise? Natürlich im Steyr-Puch.

Tatsächlich stammt der Steyr-Puch aus den Bergen. Genauer: aus Graz in Österreich. Dort fing man Ende der 1950er-Jahre an – es war die Zeit der Kleinwagen – den erfolgreichen Fiat 500 in Lizenz zu bauen. Allerdings bauten die Grazer einen deutlich stärkeren Motor ein, vielleicht, damit die Fahrer problemlos die Anstiege in den Alpen meistern konnten. Die Power des kleinen Österreichers war so groß, dass er sämtliche Rallye-Preise der damaligen Zeit abräumte, bis hin zur Rallye Monte Carlo. Die im Lauf der Jahre produzierte Stückzahl war allerdings eher klein. Auch das ein Grund, warum die Steyr-Puchs nicht leicht zu kriegen sind. „Und wenn, dann muss man schon 30 000 Euro hinblättern“, erzählt Tischer.

Der Inninger selbst hatte immer schon eine Vorliebe für schnelle Autos. In seiner Studentenzeit war er stolzer Besitzer eines 700er-BMW Coupé. Einmal passierte es, dass er von einem Steyr-Puch im Straßenverkehr locker abgehängt wurde. „Da habe ich mich gefragt: Was ist denn da los?“ Konsequenterweise kaufte er sich einen und fuhr sogar erfolgreich Rennen damit, ein Siegerkranz hängt heute noch in seiner Werkstatt an der Bergstraße. Auch seine Hochzeitsreise nach Elba absolvierte er in seinem geliebten Steyr-Puch. Mit größtem Vergnügen denkt er daran zurück, was die Italiener für große Augen machten. „Die konnten es nicht glauben, wenn wir sie in ihrem Fiat geschnupft haben.“

Alle hoffen, dass das Wetter mitspielt

Danach musste der Inninger lange auf einen Oldtimer verzichten. Wegen seines Jobs als Elektroingenieur für Siemens lebte Tischer lange im Ausland. Seit vier Jahren hat er wieder ein hellblaues Exemplar und schraubt momentan hingebungsvoll an ihm herum. Schließlich soll er am Wochenende eine gute Figur abgeben. Unter einem Fragezeichen steht die Ammersee-Umrundung allerdings noch. Ausgerechnet am Sonntag soll das Wetter laut Prognosen übel werden, und das mögen Oldtimer-Besitzer ganz und gar nicht. Es könnte nämlich ihren kleinen Lieblingen schaden, Rost ist ein großes Thema, und Salz liegt auch noch auf den Straßen. Ganz ausfallen lassen, ist aber keine Option. Wäre auch zu schade, wenn niemand die kleinen Knutschkugeln mit dem gewaltigen Wumms unter der Motorhaube zu sehen kriegt.