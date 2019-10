Von der Wiege bis zur Bahre

Holz spielte seit jeher eine bedeutende Rolle. Ohne Holz kein Haus, kein Wagen, kein Pflug oder anderes ländliches Werkzeug. Und bevor der Holzkohlabbau begann, musste der Wald auch für Feuer herhalten. Schon früh im 18. Jahrhundert wurde vor Waldvernichtung und „großer Holznot“ gewarnt. Robert Volkmann aus Schlagenhofen ist in die Geschichte des Waldes eingetaucht.

Schlagenhofen– Im scheinbar wilden Wald steckt mehr Mensch, als man sieht. Das gilt für artenreiche Mischwälder genauso wie für Fichten-Monokulturen. Die einen wurden durch menschliche Behandlung sturm- und klimastabil gemacht, die anderen sind labil und aktuell vom Käfer gebeutelt, weil sie zwar gepflanzt, aber danach sich selbst überlassen wurden. Robert Volkmann ist nah am Wald – in Schlagenhofen – aufgewachsen und bis heute fasziniert von der Natur. Bekannt als Verfasser zahlreicher heimatgeschichtlicher Beiträge und 1998 für sein umweltpolitisches Engagement mit der „Bayerischen Umweltmedaille“ geehrt, ist er diesmal in die spannende(n) Geschichte(n) des Waldes – vom Mittelalter bis heute – eingetaucht. Und dies bereits, bevor der Regenwald in Flammen stand.

Beim Holzmachen im Wald waren Volkmann im vergangenen Winter diverse Dinge aufgefallen. Gute wie schlechte. „Dann war ich in den Münchner Staatsarchiven und hab’ geschaut, was so alles von früher aufbewahrt wird. Und ich bin fündig geworden.“ Nicht zuletzt sei er mit vielen „Alten“ über „das Holz“ ins Gespräch gekommen. Seine Informationen hat der 70-Jährige auf mehr als 100 Seiten zusammengefasst und bebildert. „Es müsste nur noch gedruckt werden.“

Das Bild vom Wald im Mittelalter, dem „dunklen Tann“, bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hat nichts mit der teils verklärten Vorstellung darüber zu tun. Vor allem im Fünfseenland gab es gar nicht so viel Wald, sondern offene Weidelandschaften mit eingesprenkelten Gehölzgruppen und viele große Einzelbäume. „Ältere Bewohner des Fünfseenlandes berichten gelegentlich noch, dass es kaum sichtbehindernden Hochwald bei uns gegeben hat“, weiß Volkmann und belegt dies mit alten Bildern.

Holz war ein begehrtes Gut, nicht nur die Bauern brauchten es. Mindestens seit 1673 gab es in Inning zum Beispiel den „Saliter“, auch „Salpetersieder“ genannt. Dieser durfte jährlich 15 Klafter Buchenholz unentgeltlich schlagen, und eine weitere Menge gegen Bezahlung. Ein Klafter sind 3,13 Ster oder etwa drei Kubikmeter. Daneben gab es Pottascherer, die Holzasche zur Herstellung von Waschlaugen und Seifen produzierten. Für zwei Zentner Pottasche waren 2000 Kubikmeter Holz nötig. Ziegeleien brauchten auch Holz. Von denen gab es im 19. Jahrhundert einige bei Delling, Hechendorf, Etterschlag und Gilching. „Ziegelstadel“ sind bis heute relativ geläufige Flurbezeichnungen. Und Ziegel musste man brennen, und auch dafür brauchte man Holz. Dann gab es Gerber, die vor allem Eichenrinde verwendeten. „Das tat den Eichenbeständen nicht gut. Man pflanzte ganze Eichenschälwaldungen. Auch bei uns hier“, weiß Volkmann.

Nicht zuletzt gab es die Holzkohleproduktion. Die häufig auftauchende Flurbezeichnung zur Kohlstatt – in Herrsching und Gilching sind Straßen danach benannt – hat deshalb nichts mit dem Anbau von Feldgemüse zu tun, sondern ist auf Köhlereien zurückzuführen. Und es gab Kalköfen, die bis ins 20. Jahrhundert hinein der Herstellung von Baumaterial dienten. Kalkofenberg heißt noch heute ein kleiner Höhenzug südlich von Weßling. In Inning befand sich einer dort, wo sich heute die Autobahnmeisterei befindet. Sie alle brauchten Holz. Schon früh im 18. Jahrhundert wurde vor Waldvernichtung und „großer Holznot“ gewarnt.

Als Kind durfte Volkmann im Spätherbst mit den größeren Buben aus der Nachbarschaft in den Wald. Dort schlitzten sie die Rinde von großen Fichtenstämmen mit Beilen an – und holten ein paar Tage später mit Messer- oder Schabereinsatz das aus den Verletzungen triefende und klebrige Harz. „Aufpassen sollten wir, dass uns kein Förster über den Weg lief“, erinnert sich Volkmann. Schließlich wurde der Baum abgeringelt und damit geschwächt. Das Harz wurde vom Metzger bei den Hausschlachtungen verwendet, um möglichst viele Haare des Schweins von der Schwarte zu lösen. Dem Wald geschadet haben aber auch Pechler. Der Inninger Pechlieferant Hirschauer lieferte zum Beispiel Pech zum Abdichten der Fässer der Gräflich Seefeldischen Brauerei in Inning.

Weil der Zustand des Waldes schon 1781 schlecht war, wurde das Aufstellen von Mai- und Johannisbäumen und auch der Baumschmuck an Fronleichnam und Kirchweih „bei schwerer Strafe“ verboten. In Breitbrunn vereinbarte man mit dem Großwaldbesitzer, jährlich trotzdem einen Maibaum von einem Kubikmeter schlagen zu dürfen. Als dieser einmal nachmaß, stellte er ein deutlich größeres Volumen fest und erstattete Anzeige. Aus Protest stellten die Breitbrunner den Baum ohne Schmuck auf, worauf der Waldbesitzer die Gemeinschaftsjagd aufkündigte.

Für die Landwirte war das Leben ein hartes Brot, als es für die Waldweidenutzung des Viehs hieß: „Kein Fuder Streu heraus und kein Stück Vieh herein!“, um Zweige, Unterwuchs und Sämlinge zu schützen. „Von Bodenfeuchtigkeit und Düngefunktionen verstand man noch nicht sehr viel, sah aber wohl die Zusammenhänge“, so Volkmann.

Eine deutliche Entlastung der Wälder erfolgte, als man zunehmend Moosstreu aus bislang unkultivierten Flächen nutzte. Dies ging oft einher mit der Entwässerung von Mooren für den Torfanbau. Die Bauern fuhren schon mal von Schlagenhofen und Buch ins Ampermoos oder hinüber zum Pilsensee. „Dass wir im Ampermoos zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf zirka 400 Hektar Fläche über 900 Flurnummern hatten, alle bäuerlichen Anwesen und Kirchen zuzuordnen, war kein Zufall“, erklärt der 70-Jährige. Moosstreu war wertvoll geworden, eben weil man mehr Vieh und dieses länger im Stall hielt – und man aus den Wäldern verdrängt worden war.

Heute kaum mehr vorstellbar ist auch das „Bettlaubsammeln“, das regional bis in den Zweiten Weltkrieg hinein gepflegt wurde: Trockenes und unverschmutztes Buchenlaub wurde in Säcken gesammelt und diente dann zum Stopfen von Matratzen und Zudecken. „Da kam Leben in die Schlafzimmer“, pflegte Volkmanns Großmutter zu sagen.

Insgesamt habe die Waldstreunutzung durch Entzug wichtiger Nährstoffe, durch Veränderung von Struktur und Bodeneigenschaften, durch fehlende natürliche Verjüngung, Rückgang des Zuwachses und der Gesundheit der Bestände dem Wald weit mehr geschadet als die so genannte Waldweide – und dies auf Dauer. Die größten Schäden seien sicherlich durch „Plaggen“ verursacht worden, wenn der Oberboden unter den Bäumen entfernt wurde und dann als Einstreu oder später als Dünger auf die Felder ausgebracht wurde. Aber die Bauern waren arm und hatten keine Wahl. Holz war der Universalwerkstoff früherer Zeiten. „Ohne Holz kein Haus, kein Wagen, kein Pflug oder anderes ländliches Werkzeug. Von der Wiege bis zur Bahre – alles beruhte auf diesem Material.“ Dabei hatten die Menschen rasch festgestellt, welche Holzart sich für welchen Zweck ganz besonders oder eben gar nicht eignete. Für die Wälder hatte diese Auswahl zur Folge, dass bestimmte Holzarten bevorzugte Objekte waren, was immer wieder zu zumindest regionalen Engpässen führte, erklärt Volkmann. Esche fürs Werkzeug, Ahorn für die Tischplatten, Linde für Geschnitztes und Gedrechseltes. Papierholz kam und kommt auch immer noch aus dem Wald. Erst mit dem Kohleabbau wurde der Wald entlastet.

Die Ergebnisse der „Bundeswaldinventur“ zeigen, dass die Laubwaldfläche in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Die neu entstandenen Wälder wiesen aktuell sogar ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis von Nadel- und Laubbaumarten auf. Häufigste Baumart in den Wäldern Bayerns bleibe trotzdem die Fichte, auch wenn ihre Flächenanteile langsam zurückgingen. Auch die umfangreichen Wiederaufforstungen nach den Sturmschäden der 90er Jahre habe einen Teil zum Anstieg des Laubbaumanteils beigetragen. Die holzverarbeitende Industrie weise gelegentlich aber darauf hin, dass sie Fichtenstammholz – vor allem für tragende Balken – nicht einfach durch Laubholz ersetzen könnte.

Der vermeintliche amerikanische Wunderbaum Douglasie, der die Fichte ersetzen sollte, scheint kein Ersatz. Diverse Käferarten hätten diesen Baum für sich entdeckt, weiß Volkmann. Dies sei so auch ganz offiziell auf einer forstwissenschaftlichen Tagung im Februar dieses Jahres in Freising verlautbart worden. „Den forstlichen Nimbus der biotischen Unverwundbarkeit wird sie sicherlich verlieren“, heißt es.

Mit der Gründung von Waldbauernvereinigungen, Forstbetriebsgemeinschaften beziehungsweise entsprechenden Genossenschaften seit den 1950er Jahren haben sich die Bearbeitungs- und Vermarktungsbedingungen für den bäuerlichen Wald wesentlich verbessert. Im Landkreis Starnberg sind gut 900 der vielleicht an die 2500 Waldbesitzer mit insgesamt etwa 7800 Hektar Waldfläche organisiert und lassen sich betreuen – und zunehmend mehr der anfallenden Arbeiten wie beispielsweise Durchforstung und Vermarktung über ihre eigene Organisation laufen.

Johann Kammerloher sen. aus Inning hatte auf Initiative von Forstamtsrat Richard Mayr aus Herrsching 1951 die Waldbauernvereinigung im westlichen Landkreis mit auf den Weg gebracht und dann geleitet. 1970 erfolgte der Zusammenschluss mit der vergleichbaren Gruppe im östlichen Landkreis zur „Waldbesitzervereinigung Starnberg“. Daneben gibt es vor allem den mit Abstand größten Privatwaldbesitzer im nordwestlichen Fünfseenland, die Seefelder Linie des Hauses Toerring- Jettenbach,

Gemeinsam mit dem Staatlichen Forstamt sind alle aktuell mit dem Waldumbau beschäftigt, mit der Aufforstung klimaresistenter Bäume. Mancherorts gibt es auch so genannte Energiewälder mit schnell wachsenden Hölzern zur Pelletnutzung und dergleichen. Wer in die Wälder geht, stößt aber auch immer häufiger auf Großpflanzen, die es früher nicht gab. Neophyten ist der Sammelbegriff dafür. Ihre Bestände werden immer größer, in manchen Bereichen sogar so dicht, dass kaum mehr eine Naturwaldverjüngung auf den besetzten Flächen möglich ist. Es sind vor allem das so genannte Indische Springkraut und noch stärker die beiden Typen der Goldrute, besonders die Kanadische Goldrute, die sich in den Wirtschaftswäldern offensichtlich sehr wohl fühlen und sich ausbreiten. Beim von Imkern durchaus geschätzten Springkraut geben die Experten mittlerweile Entwarnung. Entgegen den anfänglichen Befürchtungen verdrängt es andere Arten nicht dauerhaft, so Volkmann, der laufende Studien genau verfolgt hat. Ihre Verdrängungswirkung sei „wesentlich geringer als die der Goldrute“.

Anfang der 1980er Jahre ging die Angst um, Deutschlands Wälder würden „sterben“. Auch das thematisiert Volkmann. Als Hauptschuldiger ausgemacht wurde der „Saure Regen“. Glücklicherweise traf dies nur regional zu.

„Die Einstellung zum Wald – und insbesondere seinen Funktionen – hat sich in den vergangenen 50 Jahren erheblich verändert“, meint Volkmann. Neben die Nutzfunktion seien zunehmend Funktionsbestimmungen als Schutz- und Erholungsraum getreten. Der Wald ist in den Mittelpunkt gerückt. Doch das gilt nicht überall. Mitten in seiner Arbeit kam die erschreckende Nachricht: Plötzlich steht auf der anderen Seite des Atlantiks der Regenwald in Flammen.