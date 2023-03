Inning statt Innsbruck: 87-Jähriger verfährt sich

Wenn‘s kein Navi gibt, muss die alte Straßenkarte herhalten. © Falk

Senior will in Autowerkstatt und landet stattdessen am Ammersee

Inning – Diese Autofahrt wird wohl niemand so schnell vergessen, der davon mitbekommen hat. „Am Montag gegen 12.30 Uhr teilte ein aufmerksamer Taxifahrer einen offensichtlich verwirrten Herren auf dem Edeka-Parkplatz in Inning am Ammersee mit“, erklärte ein Sprecherin der Herrschinger Polizei am Dienstag. Der 87 Jahre alte Mann aus Innsbruck hatte den Taxifahrer zuvor gebeten, ihn in das etwa 170 Kilometer entfernte Wilten am Fuße des Bergisel zu lotsen, da er sich selber verfahren habe.

Eine Polizeistreife traf den Mann und weitere besorgte Bürger wenig später an. Die Sprecherin: „Da er keine Dokumente mitführte und auch aufgrund einer Dehydration und des Alters desorientiert wirkte, konnten die Personalien erst nach einigen Ermittlungen festgestellt werden.“ Demnach hatte der 87-Jährige mit seinem älteren Mercedes ursprünglich zu einer nahe seines Wohnorts gelegenen Autowerkstatt in Innsbruck fahren wollen. Allerdings verfuhr er sich und fand offenbar nicht mehr zurück. Statt nach Innsbruck fuhr der Senior nun vermutlich über die A 95 und die A 96 bis nach Inning.

„Nachdem der Herr Wasser getrunken und etwas gegessen hatte und mit der besorgten Tochter Rücksprache gehalten wurde, trat der Innsbrucker gegen 15 Uhr von der Polizeiinspektion Herrsching die Heimreise an“, so die Polizei. Zur Orientierung gaben die Beamten dem 87-Jährigen noch eine ausgedruckte Routenbeschreibung mit. Der Mercedes älteren Baujahrs verfügte nämlich nicht über ein Navigationssystem. Gegen 18 Uhr landete der unbeabsichtigte Weltenbummler wieder wohlbehalten zu Hause in Tirol.