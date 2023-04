Inninger klauen Maibaum von Fliegerhorst

Ihnen gelang der Coup vom Fliegerhorst Fürstenfeldbruck: Rund 50 Maibaumdiebe aus Inning mit dem Stück, das sie sich in der Nacht zum Samstag geholt haben. © Maibaumdiebe Inning

Über Stacheldrahtzaun und dann in Hangar: 35-Meter-Trumm aus Fürstenfeldbruck lagert nun am Ammersee

Inning – Die Maibaumdiebe Inning staunen selbst. In der Nacht auf Samstag haben sie ein zweites Mal in diesem Jahr erfolgreich zugeschlagen, insgesamt war es Maibaum Nummer 14, der ihnen ins Netz gegangen ist. Nachdem sie schon bei Nummer 13 an Überwachungkameras vorbei Unmögliches möglich gemacht hatten (wir berichteten), haben sie sich diesmal selbst übertroffen – und sich den 35 Meter langen Baum der Stadt Fürstenfeldbruck aus einem Flugzeughangar vom dortigen Fliegerhorst geholt. Das hatten vor ihnen nur die Unterbrunner geschafft – 2014.

Die Maibaumdiebe Inning sind noch immer aufgeregt, wenn sie von der Aktion auf dem Militärgelände berichten. Es sei purer Zufall gewesen, der sie auf die Fährte der Brucker gebracht habe, erzählt einer von ihnen dem Starnberger Merkur. Einem Spähtrupp sei an einem der Tage zuvor nachts um 4 Uhr ein mit Polizei und Blaulicht begleiteter Maibaumtransport aufgefallen. Die Inninger folgten dem Konvoi bis zum Fliegerhorst und konnten in der Morgendämmerung gut beobachten, in welchen der unzähligen Hangars der Baum gebracht wurde – dachten sie zumindest.

Denn als sie in der nächsten Nacht nachsehen wollten, wie sie das mit Stacheldraht und elektrisch verschließbaren, 40 Zentimeter dicken Stahltüren gesicherte Versteck öffnen könnten, war der Hangar, in dem sie den Baum wähnten, leer. Sie suchten einige weitere Hangars ab und schickten einen Trupp sogar nach Unterbrunn, weil sie vermuteten, dass die Unterbrunner Burschen vielleicht schneller waren. Aber auch da lag kein Baum.

In einer weiteren Nachtaktion setzten die Inninger die Suche in den anderen Hangars fort. Und tatsächlich lag im letzten und größten das 35-Meter-Trumm – gesichert mit einem Gabelstapler. Glück hatten die Inniger insofern, als ausgerechnet dieser Hangar nicht mit elektrischen Toren verschlossen war, sondern diese einfach von innen zu öffnen waren – also einfach, wenn man weiß, wie es geht.

Schnell waren 52 Maibaumdiebe alarmiert. 45 kletterten wie die Lemminge über eine extra angefertigte Spezialleiter über den Stacheldrahtzaun, schlichen eineinhalb Kilometer zum Hangar, schafften es, den Gabelstapler zu entfernen und das Tor zu öffnen. Auf der Rollbahn wartete ihre Pritsche mit den anderen Dieben, die das Tor an der Bundesstraße geöffnet hatten.

Um 6 Uhr war der Baum in Inning – und in Fürstenfeldbruck hatte von dem Diebstahl keiner etwas bemerkt, bis die Inninger am Samstag anriefen. Gestern Abend fand das erste Treffen statt, um die Auslöse auszuhandeln. Auf Fürstenfeldbrucker Seite verhandelt Volksfestreferent Markus Droth. Und der sagt: „Ich bin wieder einmal verwundert darüber, wie leicht man offenbar auf das Gelände kommt.“