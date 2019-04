Keine großeSache und doch ein neuer Fang

Einen Maibaum haben die Inninger Maibaumdiebe dieses Jahr bereits entführt. Nun haben sie sich erneut auf die Suche gemacht und einen 18 Meter langen Hofbaum in Fischen ins Visier genommen.

Inning – Einen spektakulären Maibaumdiebstahl haben die Maibaumdiebe Inning (MDI) in diesem Jahr bereits auf ihrem Konto. Wenigstens einer soll folgen, deswegen schwärmen die 60 Mitglieder aus der Landjugend fast täglich zum Spähen aus. Beim Auskundschaften fiel ihnen ein Hofbaum in Fischen auf, 18 Meter lang. Immerhin. So bleibt man in Übung. Nachdem das Zahlenschloss geknackt war, war der Baum schnell auf Pritschenwagen und Nachläufer geladen und nach Inning gebracht. „Keine große Sache“, sagen die Inninger selbst. Aber Spaß hat’s gemacht und in der Diebstahlliste ist’s die Nummer fünf.