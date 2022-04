Jeder Baum trägt einen Namen

Von: Andrea Gräpel

Die Kinder der Klassen 3a und 3b freuen sich. Mit ihrer Lehrerin Anja Wagatha (hinten r.), Judith Clever vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) und Förster Alexander Dietz pflanzten sie in der vergangenen Woche 40 Elsbeeren-Setzlinge. © Andrea Jaksch

Mitmachen statt nur zuschauen – nach diesem Motto pflanzten 40 Schüler der Grundschule Inning in der vergangenen Woche je einen Jungbaum – Elsbeeren. Sie wollen damit ihren Beitrag leisten, aktiv am Klima- und Umweltschutz mitzuwirken. Schirmherr und Organisator dieser Pflanzaktion ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (AELF).

Inning - „Wir freuen uns, hier mithelfen zu dürfen und den jungen Elsbeeren-Setzlingen eine neue Heimat zu geben“, sagt Anja Wagatha, Konrektorin der Grundschule. Anja Wagatha, die auch für die CSU im Gemeinderat sitzt, war schon vor zwei Jahren von ihrem Fraktionskollegen Günther Kammerloher auf die Aktion aufmerksam gemacht worden. „Er hatte den Kontakt hergestellt. Und eigentlich wollten wir das schon im vergangenen Jahr machen“, erzählt sie. Wie so vieles, hat auch dies wegen Corona nicht stattfinden können. Diesmal stand die Ampel auf Grün im doppelten Sinne. Und mit dem Wetter hatten Organisatoren und Kinder auch Glück, freute sie sich. Denn kaum waren die jungen Förster wieder zurück an der Schule, begann es zu regnen.

„Für die Kinder war es etwas Besonderes“, weiß sie. Alle seien mit viel Begeisterung dabei gewesen, schon der Fußweg durch den Wald war ein kleines Abenteuer. Judith Clever betreute die Aktion als Projektmanagerin beim AELF. „Für uns ist es wichtig, jungen Menschen ein Gefühl für die Umwelt, das Klima und den Wald zu vermitteln. Mit unserer Pflanzaktion leisten wir einen wertvollen pädagogischen Beitrag, der gut bei Kindern, Lehrern und Eltern ankommt“, sagt sie. Gespendet wurden die kleinen Elsbeeren von den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. Seit vielen Jahren engagiert sich der Energieversorger für die Aufforstung der regionalen Wälder und die Wiederansiedlung heimischer Gewächse. Insgesamt sponserte er in Kooperation mit dem AELF bereits mehr als 4000 Setzlinge. Insbesondere Baumarten, die in der Region von Natur aus heimisch, aber bisher eher selten sind, stehen dabei im Fokus. Zu diesen zählt die Elsbeere, die sich als Mischbaumart im Zukunftswald eignet. Alexander Dietz, der Förster beim Grafen Toerring ist, auf dessen Waldfläche zwischen Bachern und Walchstadt die Bäume als Baumrand direkt an der Straße gesetzt wurden, hat die Aktion begleitet. Die Setzlinge wurden auf rund 1000 Quadratmeter verteilt und mit Schutzfolien ummantelt. „Vor vier Jahren haben wir am Verbindungsweg von Bachern nach Inning schon mal Elsbeeren gesetzt“, erzählt Dietz. Auch in Zusammenarbeit mit dem AELF. „Die wachsen gut“, freut er sich. Drei Meter seien die Bäume schon groß. Bis zu 30 Meter hoch können sie werden. Das Holz ist sehr wertvoll, weiß Dietz. Es werde unter anderem für den Instrumentenbau hergenommen.

„Die Elsbeere hat unsere besondere Aufmerksamkeit. Sie erlebt als stark bedrohte heimische Baumart gerade eine Renaissance“, erklärt Gero Brehm, Abteilungsleiter Forsten beim AELF, der auch die Aktion vor vier Jahr mitbegleitete. Sie stelle keine besonderen Ansprüche an den Boden, bevorzuge licht- und wärmereiche Orte und vertrage Trockenheit sowie Hitze im Sommer besser als andere Bäume. Allein die Baumkrone benötigt ausreichend Platz, damit sie genügend Licht bekommt. Im Mai locken die Blüten zahlreiche Insekten an. Im Herbst verfärbt sich das Laub gelb und orange. Hintergründe, die auch die Kinder nun kennen und genau beobachten, wie sich ihre Bäume künftig entwickeln. Welcher Baum von wem gesetzt wurde, davon zeugt ein laminiertes Schild, auf das die Kinder ihre Namen geschrieben haben und dass nun an den Bäumchen hängt. Die allerdings sind erst ein oder zwei Jahre alt und noch entsprechend klein.