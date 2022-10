Jugendhaus geschlossen: Hütte als Unterschlupf für Inninger

Teilen

Guter Draht zur Jugend: Die Gemeinderäte Johann Ritzer und Marita Seefelder haben für Jugendliche wie Paul Gerhardt die Holzhütte organisiert – und freuen sich auf den Tag, wenn das Jugendhaus bezugsfertig ist. © Kirner

Nach dem Wassereintritt ist das Jugendhaus Inning an der Landsberger Straße noch immer geschlossen. Aktuell finden Innings Jugendliche in einer Hütte Unterschlupf – was aber natürlich keine Dauerlösung ist.

Inning – Noch immer wird das Jugendhaus in Inning nach dem Wasserschaden vom Juni vergangenen Jahres saniert. Bis die Jugendlichen wieder in der Landsberger Straße 17 einziehen können, dürfte es noch eine Weile dauern. Als vorübergehende Lösung haben ihnen die Gemeinderäte Marita Seefelder (Grüne) und Johann Ritzer (FBB) mittlerweile eine offene Holzhütte organisiert.

„Home, sweet home“, steht auf der Holzwand des Hüttchens auf der Wiese neben dem Haus der Vereine. Dort finden die Jugendlichen seit März zumindest ein Dach über dem Kopf. Denn nach dem Wassereintritt hatte das Jugendhaus geschlossen werden müssen – und seither fühlten sich die jungen Erwachsenen und Heranwachsenden sprichwörtlich im Regen stehen gelassen, sagt zum Beispiel Sebastian Widder (16). Der Wassereinbruch sei schon bitter gewesen, betont Paul Gerhardt (16). „Zwei Monate lang haben wir die komplette Beleuchtung erneuert, eine Arbeitsoberfläche und eine Bar gezimmert“, erzählt er. Das Gewitter habe den Arbeitseinsatz – etwa 120 Stunden – komplett zunichte gemacht. „Das ist jetzt alles unbrauchbar.“

Heimatlos geworden trafen sich die Jugendlichen zunächst auf dem alten Sportplatz in Inning, saßen bei schönem Wetter am See oder am Weiher. Und sie hockten auf dem Vorplatz der Grundschule, woraufhin es Beschwerden hagelte über betrunkene Jugendliche, herumliegende Kippen, Glasscherben und Lärm. An dieser Stelle wurden Seefelder und Ritzer hellhörig.

„Als Erwachsener hatte ich irgendwann ein schlechtes Gewissen, weil man sich nicht um die Jugendlichen gekümmert hat“, gesteht Ritzer. Die Reklamationen fasste er so auf, dass „man zur Tat schreiten sollte“. Marita Seefelder nahm das in die Hand und organisierte ein von der Gemeinde finanziertes fertiges Holzhäuschen. Die Jugendlichen seien dankbar dafür, es werde gut angenommnen, betont Paul Gerhardt. Ein echter Ersatz sei das offene Häuschen aber natürlich nicht. Sebastian Widder ärgert sich über den herumliegenden Abfall. „Wenn schon ein Mülleimer da steht, sollte man den benutzen“, sagt auch Paul Gerhardt. „Ihr seid die Vorbilder“, sagt Marita Seefelder dazu.

Die Wünsche der Jugendlichen in Inning

Sie und ihr Ratskollege Ritzer pflegen seit dem Treffen mit etwa 25 Jugendlichen im September ein gutes Verhältnis. Sie notierten Wünsche wie etwa einen Bolzplatz, wo die jungen Leute ungestört kicken können. Oder eine Internetseite, auf der Angebote für Jugendliche und Hilfsangebote zum Beispiel bei Problemen in der Schule oder Zuhause zusammengefasst sind. Die Ideen trugen Seefelder und Ritzer in den Gemeinderat. Alle könne man freilich nicht umsetzen, aber ihre Unterstützung hätten sie, sagt Seefelder. Wie bei der Hütte, dessen Dach ihre Söhne gedeckt haben. Und nachdem ihnen beim Zusammensitzen der kalte Wind um die Ohren pfiff, organisierte und finanzierte Bautechniker Ritzer auf zwei Seiten Holzwände. Eingebaut hat sie der Bauhof.

Wann das Jugendhaus fertig saniert ist, kann noch niemand sagen. Paul Gerhardt freut sich auf jeden Fall schon auf die Neugestaltung des Jugendhauses. Ihm schwebt vor, dass man dort etwa ein Ramadama oder ein Dorfapfelsaftpressen organisieren könnte. Die Einrichtung würden sie selbst in die Hand nehmen, verspricht er. Möglich sei ein Café, eine fest verbaute Bar oder ein Beamer für gemeinsames Filmeschauen. Alles Zutaten für das neue „Home, sweet home“, das irgendwann wieder an der Landsberger Straße eine Anlaufstelle für die Inninger Jugendlichen werden soll.

Michèle Kirner