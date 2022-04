Kein Palast, sondern ein Zweckbau

Von: Andrea Gräpel

Momentan sind Flüchtlinge noch am Schorn untergebracht. Nach einer Ausweichmöglichkeit im Ort wird nun gesucht. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Die gute Nachricht zum Jahresende war, dass das Sportgelände des SV Inning nach jahrelanger Hängepartie erweitert werden kann. Die schlechte Nachricht ist die, dass mit der Erweiterungsfläche nach Norden ausgewichen werden muss (wir berichteten). Um die Schornstraße entsprechend verlegen zu können, muss die bestehende Flüchtlingsunterkunft weichen. Am Dienstag wurde dem Gemeinderat das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vorgestellt, für den Bau einer Ausweichunterkunft auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Ende der Griesstraße.

Inning - Engelszungen konnten die CSU-Gemeinderäte Thomas Bauer, Günther Kammerloher, Andreas Diethelm und Anna Herrmann nicht überzeugen. Aufzüge und geplante Kellerräume erschienen ihnen zu luxuriös. „Für was brauchen wir eine Unterkellerung? Ein Obdachloser ist froh, wenn er ein Zimmer und ein Bad hat, was bringt da ein Kellerraum?“, fragte sich Bauer. Abgesehen davon, dass ihm die Varianten mit drei Obergeschossen nicht nur zu hoch, sondern gegenüber den Häusern an der Gartenstraße „schon sehr luxuriös“ erschienen. Kammerloher befürchtete zudem, dass die Zufahrt zu den angrenzenden Feldern zu eng werde. Deshalb konnte sich auch Anna Herrmann das Vorhaben an dieser „exponierten Stelle“ nicht vorstellen: „Wir machen ein komplett neues Baugebiet auf und schaffen eine neue Struktur.“ Aktuell gibt es dort nur einen Feldweg. Um die Erschließung zu gewährleisten, müsste die Griesstraße verlängert werden.

Nach Meinung von Bürgermeister und Ratsmehrheit böte das Vorhaben Möglichkeiten über die Flüchtlingsunterbringung hinaus. Vordringlich ist aber die aktuelle Situation: Nach dem Königsteiner Schlüssel ist Inning verpflichtet, wenigstens 43 Flüchtlingen Platz zu bieten. Wenn die Containerunterkunft im Weg ist, muss die Gemeinde deshalb für Ersatz sorgen. Ohne funktioniert die Erweiterung des Sportgeländes nicht.

Aktuell kostet die Flüchtlingsunterbringung Inning nichts, die Wohncontainer bezahlt die Regierung. Einen baulichen Ersatz muss jedoch die Kommune finanzieren. Allein die Reaktion in der Ratsrunde ließ vermuten, dass das Vorhaben nicht nur Freunde findet. Hubert Vögele (Grüne) mahnte: „Wir sollten von der Neid-Debatte runterkommen. Das ist kein Palast, sondern ein Zweckbau.“ Es sei ein Sonderfall und müsse als solcher deklariert werden, sagte auch Johann Ritzer (FBB). „Wir müssen das so bauen, es soll ja nicht nur zwei Jahre stehen. Das kann man gegenüber dem Bürger auch vertreten.“ Gegen die vier Stimmen aus der CSU-Fraktion bekam der Planer deshalb den Auftrag, den Entwurf der Variante B mit der Förderstelle abzustimmen.

Zwei Varianten an der Griesstraße

Planer Alexander Pfletscher präsentierte zwei Varianten für die Unterkunft für Flüchtlinge, Obdachlose und andere bedürftige Menschen. Beide nehmen etwa die Hälfte der 3800 Quadratmeter großen länglichen Fläche ein, die der Gemeinde an der Griesstraße gehört. Das Gemeindegrundstück liegt direkt am Ortsrand – im Süden das Gewerbegebiet am Weiher, im Norden Ackerland. Der Streifen ist an der breitesten Stelle 30 Meter breit. Variante A sieht zwei dreigeschossige Häuser mit sogenannten Laubengängen vor, versetzt hintereinanderstehend, in einfacher Kubatur. Zwölf verschieden große Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen hätten darin Platz.



Variante B zeichnet sich durch gegliederte, in zwei und drei Geschosse gestufte Baukörper aus, in denen jeweils neun Wohnungen um ein Treppenhaus herum angeordnet sind. Dieses Variante ist größer, füge sich aber durch die aufgelockerte Bauweise besser der angrenzenden Wohnbebauung an, fand Pfletscher. Sie hat auch den Vorteil, veränderbar zu sein. Die vorgesehene Fünf-Zimmer-Wohnung zum Beispiel hat zwei Badezimmer. „Mit einer Trockenbauwand wäre schnell ein Appartement abgetrennt“, erklärte Pfletscher. Wohnungsbau der Zukunft nannte er dies.



Pfletscher hat seine Studie auf Vorgaben entsprechender Förderungen aufgebaut. Barrierefreiheit ist nur eine Voraussetzung. 30 Prozent sind zu erwarten. In die förderfähigen Kosten eingerechnet wird das Grundstück, sodass bei Bausummen von fünf Millionen Euro (Variante A) beziehungsweise 5,8 Millionen Euro (Variante B) maximal rund drei Millionen Kosten auf die Gemeinde zukommen. Diese, betonte Bürgermeister Walter Bleimaier, könnten wiederum durch geförderte, günstige Darlehen finanziert werden. Er und Pfletscher versicherten zudem, dass es weiteres Einsparpotenzial in der Ausführung gebe.