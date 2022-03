Zeichen stehen auf Neubeginn

Von: Andrea Gräpel

Das alte Kiosk-Gebäude in Oberndorf wird komplett entkernt und modern saniert. Mit Beginn der Badesaison soll der neue Kiosk mit neuem Pächter seinen Betrieb aufnehmen. © Andrea Jaksch

Schon im November war bekannt geworden, dass auf dem Oberndorfer Badegelände Veränderungen anstehen (wir berichteten). Der langjährigen Pächterfamilie wurde gekündigt, neue Pächter wurden gesucht, und das Gebäude bleibt auch nicht, wie es war. Nun haben die Umbauarbeiten begonnen. Bis zum Saisonstart soll alles fertig sein. Ein neuer Pächter ist in Sicht, der Vertrag aber noch nicht unterschrieben.

Oberndorf - Das Oberndorfer Badege-lände am Wörthsee gehört zum Inninger Ortsteil Schla-genhofen. Die 70 000 Qua-dratmeter große Fläche ist Eigentum des Grafen Hans Caspar zu Toerring-Jettenbach. Die Wiese ist an den Erholungsflächenverein, der Kiosk war zuletzt an die Münchner Familie Heudecker verpachtet, die ihn seit 1975 bewirtschaftet hatte. Beide Pachtverträge liefen zum Ende des Jahres aus. Der mit dem Erholungsflächenverein wurde verlängert, der mit den Heudeckers nicht. Im Auftrag des Vereins kümmert sich der Landkreis um die Fläche und die Verkehrssicherungspflicht. Der Inninger Bauhof sorgt immer dafür, dass „aufgeräumt“ ist.

Das Gebäude war baufällig. Die Unternehmensverwaltung Graf zu Toerring-Jettenbach musste sich entscheiden zwischen Sanierung oder Neubau. Ursprünglich sollte der Altbestand abgerissen werden. Die Wahl fiel nun doch auf eine Sanierung. Diese Arbeiten sind jetzt in vollem Gang. Der in die Jahre gekommene Bestand musste dafür zunächst komplett entkernt werden.

Parallel dazu hat der Erholungsflächenverein mit der Sanierung der sanitären Anlagen begonnen. Zum einen ist es das WC direkt am Kiosk, zum anderen das Häuschen am Weg im südlichen Bereich des Badegeländes. „Es entspricht alles nicht mehr den Anforderungen“, sagt Martin Zerhoch vom Seefelder Rentamt des Grafen zu Toerring-Jettenbach. Zudem entspreche die Anzahl der Toiletten nicht mehr dem Besucheraufkommen, der zuletzt enorm zugenommen hat. Eine dritte, zusätzliche Anlage sei deshalb im nördlichen Bereich des Badegeländes vorgesehen. Ob diese Toiletten ganzjährig betrieben werden oder nicht, stehe noch nicht fest. Dieses Thema beschäftigte zuletzt auch die Anrainer-Gemeinden des Wörthsees, da es auf dem immer beliebter werdenden Rotarier-Rundweg im Winter keine einzige öffentliche Toilette gibt. „Wir sind noch in der Absprache“, sagt Zerhoch dazu.

Am Bestand des Kiosks verändere sich ansonsten aber nichts. Der umbaute Raum bleibe derselbe, lediglich die Räume würden saniert. Einen Pächter hat das Rentamt auch bereits gefunden. „Mündlich ist man sich einig, ein Vertrag ist aber noch nicht unterschrieben.“ Bis dahin bleibt der Name auch noch ein Geheimnis. Nur so viel verrät Zerhoch: „Es ist jemand aus dem Landkreis, ganz aus der Nähe.“

Die Arbeiten am Kiosk und an den sanitären Anlagen sollen bis zum Beginn der Badesaison abgeschlossen sein. „Unser Ziel ist, zu eröffnen, sobald man wieder baden gehen kann.“ Vermutlich Ende Mai, Anfang Juni.