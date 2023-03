Kitesurfer landet im Baum

Von: Andrea Gräpel

Ein spektakulärer Anblick: Die Feuerwehrler aus Inning und Buch hatten ein Sprungtuch aufgebaut, mussten aber auf die Kameraden aus Oberalting mit der Drehleiter warten, um den Mann im Baum sicher auf den Boden zu bringen. Der Hubschrauber konnte glücklicherweise unverrichteter Dinge wieder abfliegen. © FFW Buch/Schilcher

Bei Windböen mit bis zu 75 Stundenkilometer hat es am Freitagnachmittag einen Kitesurfer in Stegen vom Wasser direkt in einen Baum gefegt. Sein Kite verfing sich einen Baum weiter.

Stegen - Da hatte ein Kitesurfer am Freitagnachmittag mal richtig Glück. Mit bis zu 75 Stundenkilometer fegte der Wind über den Ammersee. Für Wassersportler ideale Bedingungen, wenn der Wind nicht so böig wäre. Und eine Böe hat einen Kitesurfer regelrecht vom Wasser gefegt - direkt in einen Baum auf der Liegewiese in Stegen. Einen Baum dahinter verfing sich sein Kite und flatterte im Sturm. Glücklicherweise hat der Mann sich nur leicht verletzt.

Für die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Inning, Buch und Oberalting-Seefeld war es trotzdem ein spektakulärer Einsatz. Denn in der Alarmierung hieß es, dass eine verletzte Person drohe vom Baum zu stürzen. Deshalb war auch ein Hubschrauber vor Ort. So schwer verletzt war der Kitesurfer dann nicht, aber die Rettung war wegen des Windes schwierig. Sicherheitshalber wurde ein Sprungtuch aufgebaut. Und da eine normale Leiter vermutlich vom Wind weggefegt worden wäre, war der Einsatz der Oberaltinger Drehleiter nötig, um den Mann sicher auf den Boden zu holen.