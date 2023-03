Letzte Spielplatz-Option Oberndorf

Von: Andrea Gräpel

Teilen

(Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Seit drei Jahren wünschen sich Eltern und Kinder in Bachern einen Spielplatz. Damit das Projekt nicht einschläft, hakten Mütter nun im Gemeinderat Inning nach.

Bachern – Seit die Bachernerin Marita Seefelder (Grüne) im Gemeinderat sitzt, ist das Thema Spielplatz in dem kleinen Inninger Ortsteil auf der Agenda, gerät aber angesichts der großen Projekte am Schorn (Sportplatzerweiterung, Nahversorgungszenrum) gerne in Vergessenheit. „Ich werde immer wieder von den Müttern gefragt“, sagt die Gemeinderätin. Von Müttern wie Melanie Stemmer, die zur jüngsten Gemeinderatssitzung persönlich erschien und nachfragte. Sie hatte sich schon vor zwei Jahren für einen Spielplatz an der Forellenstraße in Bachern stark gemacht, was aber vom Gemeinderat abgelehnt worden war (wir berichteten). Auch andere gemeindliche Flächen an Waller- und Renkenstraße waren untersucht, aber für nicht zweckmäßig erachtet worden. Obwohl alle Räte betonten, dass ein Spielplatz notwendig sei, geschah nichts. Wie Bürgermeister Walter Bleimaier Melanie Stemmer mitteilte, stehe nun eine Möglichkeit am Oberndorfer Badegelände in Aussicht. Sein zweiter Stellvertreter Hubert Vögele (Grüne) hatte bei der Verbandsversammlung des Erholungsflächenvereins nachgefragt und sei zumindest auf positive Resonanz gestoßen. Insofern konnte Bleimaier ihr zumindest Hoffnung machen. Einen konkreten Vorschlag gibt es aber noch nicht.

Darum hat sich in der Zwischenzeit aber Marita Seefelder bemüht. Als Lehrerin von 10- bis 15-jährigen Schülern könne sie deutlich ein motorisches Defizit erkennen, das sich nach Corona verstärkt habe. „Bis der Sportplatz erweitert ist, sind die schon groß. Die brauchen jetzt einen Platz, an dem sie sich treffen und austoben können.“ Die Grünen-Gemeinderätin hat sich den Spielplatz in Frieding angeschaut. Gestaltet wurde dieser von einem Spezialisten für Spiel- und Aufenthaltsräume, von „gemeinsam gestalten“ aus Olching. Kindgerecht und naturnah soll der Spielplatz auch in Oberndorf werden. „Der hätte natürlich gern die Eltern dabei“, weiß Marita Seefelder, nachdem sie sich mit ihm schon in Verbindung gesetzt hatte. „Wenn man das dann cool aufstellt, kommen vielleicht auch Kinder aus Nachbardörfern dahin“, wünschte sie sich. Dann wäre der Platz eine gute Gelegenheit, sich zu treffen und zu begegnen – über den eigenen Garten hinaus.

Der nächste Schritt wäre aber erst mal, dass Bauhof, Gemeinde, Erholungsflächenverein und Eltern zusammenkommen, sagt sie. Und dass Geld zur Verfügung stünde. Darum hofft sie darauf, dass in den anstehenden Beratungen im Haushaltsausschuss auch dies Berücksichtigung findet, damit nicht noch viele Jahr mehr ins Land ziehen. Schön wäre auch, wenn sich der Erholungsflächenverein daran beteilige, schließlich gebe es auch Kinder im Badegelände, die sich über einen Spielplatz freuten. „Für die Kinder ist das gerade jetzt nach Corona so wichtig“, sagt die Lehrerin.