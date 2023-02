Nahversorgungszentrum für Inning: Märkte und 19 Wohnungen

Von: Andrea Gräpel

So soll das Nahversorgungszentrum in Inning aussehen: Wann genau es gebaut wird, ist allerdings offen – weil erst andere Entscheidungen wie über die Sanierung oder den Neubau des Hauses der Vereine getroffen werden müssen. © Gemeinde Inning/Mayrbau

Das Nahversorgungszentrums für Inning nimmt konkrete Formen an, die Gemeinde hat sich für einen Investor entschieden. Vor dem Baubeginn ist allerdings noch viel zu tun.

Inning – Das neue Nahversorgungszentrum in Inning hat nun ein Gesicht. Schon Ende des Jahres hatte sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung für einen Investor entschieden. 21 Unternehmen hatten sich beworben (wir berichteten). Bereits in diesem Monat stehen erste Gespräche mit dem Wettbewerbssieger an, der Firma Mayrbau aus Neuburg an der Donau, um die Rahmenbedingungen in einem städtebaulichen Vertrag festzuzurren. Der Entwurf sei von Beginn an der Favorit gewesen, sagt Bürgermeister Walter Bleimaier und räumt ein, „dass der Gemeinderat dafür auf sehr viel Geld verzichtet hat“. Im Vordergrund sei immer der städtebaulich bessere und nachhaltigere Entwurf gestanden. Wenn alles gut geht, hofft Bleimaier mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2025.

„Das Thema ist komplex“, so Bleimaier, der erst loslegen kann, wenn die Tennisplatzverlegung in trockenen Tüchern ist. Weil nämlich kein anderes geeignetes Grundstück für ein Nahversorgungszentrum zur Verfügung stand, müssen sowohl die Tennisplätze als auch die Beachvolleyball-Felder verlegt werden. Dies wiederum ist erst möglich, wenn entschieden ist, ob das Haus der Vereine saniert oder neu gebaut wird. Und das wiederum hängt im Wesentlichen auch von den Kosten für das eine oder das andere ab. Noch liegen nicht alle Kalkulationen vor. „Spätestens im März muss eine Entscheidung fallen, sonst kommen wir nicht weiter“, sagt Bleimaier gegenüber dem Starnberger Merkur.

In dem Nahversorgungszentrum sollen ein moderner Supermarkt als Vollsortimenter (kein Discounter), ein Drogeriemarkt und eine Bäckereifiliale untergebracht werden. „Welche Geschäfte dann eröffnen können, steht noch nicht fest“, erklärt der Bürgermeister. Parkplätze sind sowohl oberirdisch als auch in einer Tiefgarage angeordnet, im Obergeschoss sind insgesamt 19 Wohnungen vorgesehen. Dass die Vergabe zum Teil als Einkommensorientierte Förderung (Mietzuschuss-Modell des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland) erfolge, sei wünschenswert, aber eine Entscheidung des Investors. Im Übrigen sei geplant, im Winter mit der Bauleitplanung für das Projekt zu beginnen.