„Meisterdiebe“ schnappen sich zweiten Baum

Von: Andrea Gräpel

Daumen hoch: die Inninger Maibaumdiebe sicherten sich in fast kompletter Mannstärke den zweiten Baum in dieser Saison. © privat

In einer Meisterleistung haben sich die Maibaumdiebe Inning (MDI) den zweiten Baum in dieser Saison unter den Nagel gerissen. Seit 2017 der insgesamt elfte. Dabei war die erste Beute gerade erst ausgehandelt und zurückgebracht worden.

Inning - Die Inninger waren hungrig. Zwei Jahre ging gar nichts, weder Maibaumfeiern, noch Maibaumdiebstähle. Ihr letzter Coup gelang ihnen 2020, als sie den Maibaum der Dorfgemeinschaft Frohnloh an den Ammersee schafften. Dann kam Corona. Und als es nun wieder losging, waren sie nicht die einzigen Diebe und Späher unterwegs, was die Sache nicht einfacher machte. Umso glücklicher waren sie, als sie vergangene Woche das 14 Meter lange Stangerl der FT Gern stehlen konnten (wir berichteten), dem Heimatverein von Philipp Lahm. Der wäre gern bei den Auslöseverhandlungen dabei gewesen, habe es aber nicht geschafft. „Die haben sich fast geehrt gefühlt, dass ihnen der Baum geklaut wurde. Die waren ausgesprochen nett“, sagt einer der Inninger Diebe. Zur Auslösefeier – irgendwann – im Frühsommer, hat auch Lahm versprochen, dabei zu sein. Der Baum ist unterdessen auch schon wieder zurück an seinem Platz.

Dafür holten sie nun den nächsten nach Inning – fast doppelt so lang, dafür war der Coup auch doppelt so anstrengend und bedurfte der vollen Mannstärke der MDI. „Das war eine technische Meisterleistung“, sagt einer von ihnen stolz. Mit 44 Mann waren sie bei einem Einsiedlerhof auf Friedinger Flur im Einsatz. Dort lagert(e) der Maibaum vom Brauhaus Herrsching fast unstehlbar. Aber nur fast. Zwei Stunden Vorbereitung hätten sie gebraucht und zwei Stunden, alles wieder so aussehen zu lassen, wie vorher, erzählen die Diebe. Abgesehen davon, dass das Trumm zu Fuß 100 bis 150 Meter den Hügel hochgetragen werden musste, um es von dort unbemerkt abtransportieren zu können. „Wir haben alle noch kein Auge zugetan“, sagte einer der Diebe gestern müde, aber glücklich. Gern hätte er das Gesicht des Hofbesitzers gesehen, als dieser den Diebstahl bemerkte. „Wir haben ihm eine Scheibe von unserem alten Maibaum mit Inninger Wappen drauf vor die Tür gestellt“, sagt er lachend.