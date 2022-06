Mit Kugelschreiber und Zettel auf Streife

Von: Andrea Gräpel

Mit Vandalismus und Müll haben auch die Ammerseegemeinden zu kämpfen. © Jens Kalaene/dpa

Die Gemeinden am Ammersee haben zunehmend mit Vandalismus vor allem in den Sommermonaten zu tun. Die Polizei wirbt für die Einrichtung von Sicherheitswachten. Innings Gemeinderat stimmte am Dienstag dafür.

Inning – Herrschings neuer Polizeichef Winfried Naßl hat das Thema Sicherheitswachten in seinem Dienstbereich neu angestoßen und auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sich Gemeinden auch zusammenschließen könnten. Zum Beispiel Inning, Seefeld und Herrsching. Gemeinden, die mit Vandalismus in Parkanlagen und am Seeufer zu kämpfen haben. Bislang behalfen sich Kommunen mit dem Einsatz von Sicherheitsdiensten. Im Unterschied zu diesen, werden Mitglieder der Sicherheitswacht durch die Polizei ausgewählt und geschult. Der Schwerpunkt liegt auf Prävention durch Kommunikation.

Die Stadt Starnberg hatte sich als einzige Gemeinde im Landkreis schon 2019 für eine Sicherheitswacht ausgesprochen. Seit dem 1. Mai dieses Jahres laufen drei Frauen und zwei Männer „Streife“. Zu erkennen sind sie an ihren Hemden im Design der Polizei – über den Wappen und an der Brust steht jedoch Sicherheitswacht geschrieben. Es sind ehrenamtliche Kräfte, die eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Allein die Präsenz in der Stadt bewirke, dass Regeln eingehalten werden. In Landsberg sei es zu keinen großen Sachbeschädigungen mehr gekommen, berichtete Martin Heinrich, stellvertretender Inspektionsleiter in Landsberg dem Inninger Gemeinderat. Seit einem Jahr ist dort eine Sicherheitswacht im Einsatz. Heinrich, der kurzzeitig auch am Ammersee Dienst tat, war von Herrschings Polizeichef gebeten worden, in Inning von seinen Erfahrungen und seiner Einschätzung für den Bedarf in Inning zu berichten. Heinrich erinnerte sich gut: „Es schadet sicher nicht, wenn sich die Sicherheitswacht in den Sommermonaten zwischen 20 und 22 Uhr sehen lässt.“ Brennpunkte seien Seeuferbereiche und Parkanlagen. Nur wenn’s ausufert, werde die Polizei gerufen. „Bewaffnet“ seien die Wachleute nämlich lediglich mit Pfefferspray, Kugelschreiber und Zettel. Anders als der teure Sicherheitsdienst, setzten die durch die Polizei ausgebildeten Ehrenamtlichen auf Prävention durch Kommunikation, dürfen aber Personalien aufnehmen und Platzverweise erteilen. Sie kosten die Gemeinde nichts.

„Es muss nicht immer gleich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden“, sagt Alfred Ziegler. Auch er findet es richtig, auf regulierende Kommunikation zu setzen. Der Dießener Polizeichef bereitet gerade die Bewerbungsphase für eine Wacht in Utting und Schondorf vor und hätte sich gefreut, wenn Dießen dabei gewesen wäre, aber der Gemeinderat hatte dies abgelehnt. „Der Mensch neigt leider dazu, immer alles negativ zu sehen, statt dem auch mal eine Chance zu geben“, sagt Ziegler.

Bedenken wurden auch in Inning laut. Eine Sicherheitswacht empfand Marita Seefelder (Grüne) als Drohgebärde. Wenn überhaupt, könne sie sich Einsätze nur in gewissen Bereichen vorstellen, „aber man sollte sie nicht im eigenen Dorf auf die Menschen ansetzen“. Heinrich versicherte, dass die Einsätze in Absprache mit der Gemeinde geschehen könnten. Bürgermeister Walter Bleimaier wunderte sich über Seefelders Einwand, sei sie es doch gewesen, die sich gewünscht hätte, auf Randalierer gemäßigt einzuwirken. „Aber nicht mit Schulterklappe“, erklärte sie.

„Wenn wir die Wahl hätten, hätten wir lieber die Polizei“, bekannte Dr. Ajay Singh (FDP). Diese sei aber im „großen“ Dienstbereich der Inspektion Herrsching personell nicht übermäßig aufgestellt, hatte Heinrich zuvor gesagt. Dennoch hatten auch Barbara Wanzke (Grüne) und Anja Herrmann (CSU) Zweifel. „Mich stört, dass ständig eine Wache rumläuft. Wir sind immer noch ein kleiner Ort.“ (Herrmann). Wanzke verglich den Einsatz gar mit der ehemaligen DDR. „Aber wenn wir auf diesem Weg die Schule müllfrei kriegen, ist es mir recht“, meinte dagegen Monika Schüßler-Kafka (FW). Zuletzt war es in Inning rund um die Grundschule immer wieder zu Sachbeschädigungen und hässlichen Partyrückständen gekommen. Mit 13:3 wurde einer Sicherheitswacht zugestimmt. Sobald die übrigen fünf Gemeinden im Dienstbereich entschieden haben, kann die Polizei Herrsching weitere Schritte einleiten.