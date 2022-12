Nach Sprengungen: Unmut über gesperrte Sparkassen-Automaten

Automaten vorübergehend geschlossen: In Inning können die Kunden in der Kreissparkasse kein Bargeld mehr abheben, aber kostenfrei bei anderen Banken. Auch Überweisungen sind derzeit nicht möglich.

In Inning sind viele auf die Kreissparkasse nicht gut zu sprechen, seit diese aus Sicherheitsgründen die Automaten stillgelegt hat. Dabei kann man auch bei anderen Banken kostenlos Geld abheben.

Inning – Walter Bleimaier ist wütend: Nachdem die Kreissparkasse vor einem guten Jahr ihre Geschäftsstelle in Inning geschlossen hat, wurden infolge der Serie von gesprengten Automaten – darunter in Weßling – kürzlich die Inninger Geld- und der Überweisungsautomaten stillgelegt. Nun denkt Innings Bürgermeister darüber nach, die Konten der Gemeinde zu kündigen. Bargeld könne allerdings bei jedem Automaten in der Gemeinde entgeltfrei abgehoben werden, steht auf dem aktuellen Schreiben der Bank auf den Automaten.

Ein Ehepaar wollte am Samstagvormittag in Inning nur schnell ein paar Euro abheben. Im Vorraum der Kreissparkasse fiel es den beiden wie Schuppen von den Augen: „Ach, das geht ja nicht mehr!“, entfuhr es dem Inninger. „Dann müssen wir jetzt nach Hechendorf oder Wörthsee fahren“, seufzte er und beschwerte sich, dass dasselbe für Überweisungen gilt. Denn er sei „altmodisch“ und könne sich mit der Online-Funktion nicht anfreunden. Das Paar fuhr unverrichteter Dinge davon – und hatte übersehen, dass auf einem Schreiben der Kreissparkasse steht, dass man „bei anderen Banken vor Ort“ Geld abheben könne. Kostenfrei, denn die anfallenden „Fremdentgelte“ würde die Sparkasse „unbürokratisch zurückerstatten“, heißt es weiter.

„Das ist neu“, freute sich Barbara Wanzke im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Grünen-Gemeinderätin und Inhaberin des „Schreibwarenladens Schrören“ hatte sich bereits über die Schließung der Filiale empört. Dass nun auch der Geld- und Überweisungsautomat stillgelegt wurde, machte sie fassungslos. „Immer wieder kamen Menschen zu uns, die bei mir Geld abheben wollten, weil es in der Kreissparkasse nicht mehr möglich ist“, erinnerte sie sich. „Aber wir sind ja keine Bank, das geht nicht so einfach“, sagte sie und erzählte von einem Jungen, dem sie nicht helfen konnte, nachdem er vergeblich versucht hatte, zehn Euro für das Busticket abzuheben. Und von der älteren Dame: „Sie sagte, dass sie jetzt keine Geldgeschenke für ihre Enkel mehr machen kann, weil sie kein Bargeld abheben kann.“ Viele alte Menschen würden die Überweisung noch am Automaten tätigen.

Immerhin scheine in Sachen Bargeld ein Umdenken stattgefunden zu haben, mutmaßte sie. „Vielleicht haben sie auf die vielen Beschwerden Betroffener aufgrund des ersten Schreibens reagiert.“ Sie selbst habe es nicht gelesen. „Aber es kamen so viele Kunden zu mir, die davon nichts wussten. Die können doch nicht alle diese Passage überlesen haben.“ Angekündigt ist eine „vorübergehende Schließung“, denn man arbeite an „Maßnahmen, um anderen Anschlägen vorzubeugen“. Über die Dauer gibt es keine Angaben.

Auch Bürgermeister Bleimaier hat weder für die Filialschließung noch für die Stilllegung der Automaten Verständnis. „Die Gefahr besteht ja nicht rund um die Uhr“, betonte er, der vor seinem Bürgermeisteramt als Banker in einer Sparkasse gearbeitet hat. „Man könnte die Schalter nur tagsüber offen haben“, schlug er vor. Und die Räumlichkeiten der Filiale mit der VR-Bank teilen und den Service beispielsweise jeweils drei Tage in der Woche im Wechsel anbieten. Er selbst überlege ernsthaft, die Gemeindekonten bei der Kreissparkasse zu kündigen. Wanzke will derweil beobachten, was passiert. „Wenn sich keine Lösung am Horizont abzeichnet, werden wir aktiv.“ Eine Idee ist eine Unterschriftensammlung der Kreissparkassenkunden aller betroffenen Gemeinden.

Die Kreissparkasse hatte mit der Schließung der Automatenfiliale in Inning sowie einer in Gilching (Dornierstraße) und in Percha auf die Serie von Automatensprengungen reagiert. Diese drei Standorte waren unter anderem wegen der Örtlichkeit und der Autobahnnähe außer Betrieb gesetzt worden. Von den Raubzügen waren drei Standorte der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg betroffen: neben Weßling noch Unterhaching und Anzing.

