Nachbarschaftshilfe liefert fast 2000 Essen aus

Von: Fabian Holzner

Erprobtes Team (v.l.): Hermine Bart, Sabine Schweiger, Monika Brunner und Stephanie Maier sowie (v. r.) Claudia Neumaier, Maria Tristl, Monika Hofer und Regina Reindl. FH Veeh-Harfen kommen gut an © Fabian Holzner

Mit bewährter Führung geht der Holzland-Verein in die nächsten drei Jahre. 305 Mitglieder zählt der Verein.

Holzland – „Never change a running system“, meinte Kirchbergs Bürgermeister und Wahlleiter Dieter Neumaier bei der Jahreshauptversammlung der Nachbarschaftshilfe (NBH) Holzland. Als Vorschläge für die Neubesetzung der Vorstandsposten kamen durchweg bekannte Namen, und nach kurzer, stets einheitlicher Abstimmung stand fest, dass das Team unverändert die nächsten drei Jahre den Verein führen wird.

Vorsitzende Claudia Neumaier aus Kirchberg wird satzungsgemäß von drei gleichberechtigten Vertreterinnen aus den Holzlandgemeinden unterstützt: Maria Tristl (Inning), Sabine Schweiger (Hohenpolding) und Hermine Bart (Steinkirchen).

Dass hinter der NBH noch viel mehr Engagierte stehen, machte Neumaier mit einer langen Danksagung deutlich. Aktive Helfer, Mitglieder, Kinderpfleger sowie das sehr gut funktionierende Netzwerk mit Kommunalpolitik und Kirche ergeben erst die seit neun Jahren bestehende, gemeindeübergreifende Vereinsarbeit. „Wir alle helfen zusammen mit dem Fokus: Was braucht unser Holzland, wo können wir unterstützen und wie können wir helfen?“, sagte die Vorsitzende und schwor am Ende im Gasthaus zur Linde in Hohenpolding die Mitglieder mit den Worten von Erich Kästner auf die gemeinsamen Werte ein: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Zum ohnehin umfangreichen Hilfsangebot mit Kinder- und Seniorenbetreuung, Essensbringdienst und Haushaltshilfe kam im vergangenen Jahr das Veeh-Harfen-Projekt hinzu. Initiiert von Hermine Bart, entstand schnell ein kleiner Musizierkreis, bei dem man „wunderbar soziale Kontakte knüpfen kann“, berichtete Neumaier. Deshalb sollen weitere Harfen, über das Regionalbudget der ILE gefördert, angeschafft werden.

Der Essensbringdienst „Frisch auf den Tisch“ läuft konstant gut. Die 2000er Marke bei den über das Jahr ausgelieferten Mittagessen zweier Holzlandwirte wurde nur ganz knapp verfehlt. 88 Prozent der Mahlzeiten gehen an Bedürftige, die daher keinen Lieferzuschlag bezahlen müssen. Die ehrenamtlichen Ausfahrer besuchen im Schnitt 22 Kunden pro Liefertag und fuhren im weitläufigen Holzland 7090 Kilometer ab. Ein Drittel aller Bezieher wohnt in der Gemeinde Inning, aus Hohenpolding hingegen sind es nur 18 Prozent.

Zu den traditionellen Hilfsdiensten der Nachbarschaftshilfe zählen Besorgungsfahrten, Arztfahrten oder Haushaltshilfe, die von freiwilligen Helfern übernommen werden. Auch hierzu hatte die Vorsitzende aussagekräftige Zahlen: 41 Einsätze wurden gefahren, 344 Stunden und 4200 Kilometer kamen zusammen, da sowohl die Dauer steigt als auch die Strecken länger werden. Nach dem Weggang zweier Helfer leisten dies nur mehr 19 Freiwillige, Verstärkung wird dringend gesucht.

Koordiniert werden alle Aktionen der NBH zentral vom VG-Rathaus in Steinkirchen aus. Wegen gesundheitlicher Einschränkungen wird Brigitte Ehrl, die diese Arbeit seit vielen Jahren übernimmt, jetzt von Regina Reindl vertreten. Doch nicht nur der Aufwand an Personal und Stunden steigt, auch die Mitgliederzahl wuchs auf 305, trotz Kündigungen und Sterbefällen.

Fluktuation herrscht auch bei der Kleinkinderbetreuung durch den Zwergerlgarten in Hohenpolding und den Wichtelgarten in Taufkirchen. Leiterin Hannelore Krämer berichtete von zum Teil langen Wartelisten und personeller Verstärkung bei den Betreuern durch Marina Gafko und Katharina Kärtner sowie Christine Nehaider. Nicht erklären konnte sie die unterschiedlichen Reaktionen der Vorkindergartenkinder auf die langsame Eingewöhnung. Während in Hohenpolding diese Phase „gut“ verlaufe, ergebe sich in Taufkirchen ein „großes Durcheinander“ mit vielen Abmeldungen und Wiederbesetzungen der Plätze über die Warteliste. Mangelnde Deutschkenntnisse und die Isolation über die Pandemie nannte Krämer als mögliche Erklärungen.

Der Vorstand

Vorsitzende: Claudia Neumaier

Stellvertretende Vorsitzende: Maria Tristl, Sabine Schweiger, Hermine Bart

Kassierin: Monika Hofer

Schriftführerin: Kathy Mesner

Beisitzer: Franz Wieser, Monika Eschbaumer, Rudolf Schmittner

Kassenprüferinnen: Monika Brunner, Stephanie Maier