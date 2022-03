Das Konzept gewinnt, nicht der Preis

Von: Andrea Gräpel

Standortanalyse: Auf der blau umrandeten gemeindlichen Fläche soll in zwei Jahren ein Nahversorgungszentrum für Inning mit einem Vollsortimenter entstehen. Die Tennisplätze müssen dafür verlegt werden. © Grafik: cima

Im Süden Innings tut sich einiges. Nicht nur, dass das Sportgelände endlich erweitert werden kann (wir berichteten). Dort, wo sich momentan noch die Tennisplätze befinden, soll ein großes Nahversorgungszentrum mit einem Vollsortimenter wie Rewe oder Edeka entstehen. Der Gemeinderat hat sich schon lange damit befasst, hatte sich überlegt, ob im Obergeschoss die Tagespflege der Nachbarschaftshilfe oder das Vereinsheim untergebracht werden könnten. Aus unterschiedlichen Gründen wurde diese Idee wieder fallengelassen. Stattdessen sollen im Obergeschoss bezahlbare Wohnungen entstehen – ähnlich wie beim Steinebacher Bauprojekt an der Kuckucksstraße.

Inning - Wie viele Wohnungen Platz finden, entscheidet der Investor, der am Ende für das Zentrum den Zuschlag erhält. Das aufwendige Vergabeverfahren wird in der Vorbereitungs- und Bewerbungsphase von der Münchner Beratungs- und Management GmbH Cima begleitet. Geschäftsführer Christian Hörmann schlug dem Gremium am Dienstag ein Konzeptverfahren vor und erhielt den Zuschlag für das weitere Vorgehen. „Es gewinnt das bessere Konzept, nicht der bessere Preis“ für das gemeindliche Grundstück, so der Experte für Kommunikation und Kooperation an der Schnittstelle von Kommunen und Wirtschaft. Für ihn gehörte der bezahlbare Wohnraum dabei unbedingt dazu, das sollte sich die Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung über einem städtebaulichen Vertrag zusichern lassen, empfahl er. Cima arbeite dabei „absolut unabhängig“, wie Hörmann auf Nachfrage von Dr. Ajay Singh (FDP) versicherte. Dies bestätigte auch Starnbergs Wirtschaftsförderer Christoph Winkelkötter, der Hörmann am Dienstag zur Seite stand. Mit Interesse verfolgt auch er, was mit dem „städtebaulich sehr wichtigen Grundstück am Ortsausgang“ geschieht.

Wie berichtet, wünscht sich die Gemeinde einen Vollsortimenter mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche plus möglicherweise einen Drogeriemarkt (600 Quadratmeter) und eine Bäckerei. Auch mit der Erbbauberechtigten der Fläche des aktuell bestehenden Supermarktes sei die Gemeinde im Gespräch, bestätigte Hörmann auf Nachfrage Andreas Diethelms (CSU). Dort ist eine Nutzung passend zum Nahversorgungszentrum geplant, vorzugsweise ein Getränkemarkt.

Verworfen wurde die Idee, die Tagespflege der Nachbarschaftshilfe im Obergeschoss unterzubringen oder das Vereinsheim. Sowohl Höhenentwicklung – vor allem für einen Theatersaal – als auch EU-Richtlinien für öffentliche Nutzungen stünden diesen Plänen entgegen, erläuterte Hörmann. Die Tagespflege und weiterer bezahlbarer Wohnraum sollen dafür, wie ursprünglich schon einmal angedacht, an der Grundschule entstehen, sagte Bürgermeister Walter Bleimaier im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Pläne gebe es dafür noch nicht, „dafür ist noch kein Strich getan“.

Bevor für das Naherholungszentrum ein Spatenstich erfolgen könne, würden sicher noch zwei Jahre vergehen, prognostizierte Hörmann, als Rainer Wörl (BIZ) ihn danach fragte. Dafür, so Bürgermeister Walter Bleimaier, bleibe wiederum genügend Zeit, die Tennisplätze zu verlegen.

Der Gemeinderat erteilte der Cima einstimmig den Auftrag, mit dem Konzeptvergabeverfahren nun zu beginnen.