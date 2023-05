NBH übernimmt sich mit Ganztagsbetreuung

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Ab 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Gemeinde Inning greift der Nachbarschaftshilfe bei der Finanzierung der Ganztagsbetreuung schon jetzt unter die Arme.

Inning – Dies vorweg: Die Gemeinde Inning ist glücklich, eine Einrichtung wie die Nachbarschaftshilfe (NBH) zu haben, die sich nicht nur Senioren annimmt, sondern sich auch um Kinder kümmert. Hort und Mittagsbetreuung sind unter dem Dach der Nachbarschaftshilfe untergebracht. Noch während die Gemeinde den Bau einer offenen Ganztagsbetreuung plant (wir berichteten), hat die NBH ihr Angebot allerdings schon ausgebaut – letztlich im Sinne der Gemeinde, aber ohne Abstimmung mit ihr. Nun wachsen der Nachbarschaftshilfe die Kosten über den Kopf. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag lag dem Gemeinderat – leicht verspätet – ein Antrag vor, eine offene Ganztagsbetreuung einzurichten, an der sich die Gemeinde finanziell beteiligt. Der späte Antrag sorgte in der Sitzung – freundlich ausgedrückt – für kurze Irritation, wurde letztlich aber abgesegnet, denn auch die Gemeinde Inning ist ab 2026 verpflichtet, jedem Kind einen Platz in einer offenen Ganztagsbetreuung anzubieten.

Die aktuell beengten räumlichen Verhältnisse in der Schule hat die Nachbarschaftshilfe in organisatorische und personelle Schwierigkeiten gebracht, um die mehr als 100 Kinder zu betreuen. Das schlug sich im vergangenen Schuljahr in einem Defizit von circa 20 000 Euro nieder. Die finanzielle Situation ist so angespannt, dass einige Beschäftigte nicht mehr weiterbeschäftigt werden können. Dies wiederum hätte zur Folge, etwa die Hälfte der aktuell betreuten Kinder für das kommende Schuljahr abgelehnt werden müssten. Käme die Gemeinde mit ins Boot, würde die Nachbarschaftshilfe insofern profitieren, als die Gemeinde bei einer offenen Ganztagsbetreuung einen Anteil zahlen muss. Dann könnten auch im kommenden Schuljahr alle Kinder in neun Gruppen betreut werden.

Sogenannte Langgruppen werden durch die Gemeinde pro Schuljahr mit 6703 Euro bezuschusst, Kurzgruppen mit 6103 Euro. Die genaue Anzahl der Gruppen steht erst im September fest, wenn alle Kinder angemeldet sind. Innings Geschäftsleiter Jürgen Hafner schätzte die Kosten in der Sitzung auf insgesamt rund 57 000 Euro. Die Gemeinde hat zudem eine zusätzliche Schülerbeförderung um 14 und um 16 Uhr sicherzustellen. „Diese Mehrkosten“, so Hafner, „sind derzeit nicht abzuschätzen.“

Der Gemeinderat stimmte der frühzeitigen Einrichtung des offenen Ganztagsangebots ab September dieses Jahres zu und genehmigte die damit verbundenen Mehrkosten, drückte aber auch seine Hoffnung aus, künftig rechtzeitig in solche Entscheidungen der Nachbarschaftshilfe eingebunden zu werden.