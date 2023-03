Neues Haus der Vereine in Inning

Von: Andrea Gräpel

Das alte Haus der Vereine ist stark sanierungsbedürftig. Aktuell nutzt die Inninger Musikschule die Räume. © Andrea Jaksch

Entscheidung nicht öffentlich. Die Inninger Vereine bekommen ein neues Haus. Das hat Bürgermeister Walter Bleimaier den Vertretern in der Frühjahrsversammlung der Vereine verraten. Damit können sie Pläne für Nahversorgungszentrum und Sportplatzerweiterung nun zügig voranschreite. Mehr Informationen versprach er für die nächste Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Inning – Schon im allerersten Entwurf für die Sportplatzerweiterung in Inning hatte Planerin Monika Treiber ohne das bestehende Haus der Vereine geplant und stattdessen ein neues, größeres in Ost-West-Richtung vorgesehen. Dann kam eine Sanierung des Altbestandes ins Spiel. Und schließlich bremste die Frage um das Haus der Vereine quasi die gesamte Planung aus, denn von ihr hing ab, wie die neuen Tennisplätze angelegt werden können. Und diese müssen zuerst errichtet werden, damit das neue Nahversorgungszentrum an den alten Standort der Tennisanlage, direkt an der Staatsstraße, gebaut werden kann. Die Entscheidung über Wohl und Weh des Hauses der Vereine wurde zur Kardinalfrage, die unter den Nägeln brannte – und nun gelöst wurde. Dies gab Innings Bürgermeister Walter Bleimaier in der Frühjahrsversammlung der Vereine am Mittwoch bekannt. In nicht öffentlicher Sitzung habe sich der Gemeinderat in dieser Woche darauf verständigen können, das alte Haus der Vereine abzureißen und stattdessen ein neues zu bauen, berichtete er.

Die Versammlungen, zu denen die Vereinsreferentin im Gemeinderat, Katrin Nicolodi zweimal im Jahr Vertreter alle Inninger Vereine einlädt, um Termine und dergleichen miteinander abzustimmen, ist in den vergangenen Jahren immer auch für Überraschungen gut gewesen. Erstmals trafen sich die Vorstände und Sprecher nun in Präsenz wieder – im eben jenen Haus der Vereine, zu dem Bleimaier nun Neuigkeiten verkünden konnte. Jedenfalls verriet er so viel, dass es einen Neubau geben wird. Etwa ein Drittel größer als das bestehende Gebäude, wieder mit Saal und mit Bühne, was für die beiden Theatergruppen von Bedeutung war. Es soll wie von Monika Treiber vorgesehen, in Ost-West-Richtung errichtet werden, statt wie im Bestand von Norden nach Süden. Alles Weitere werde in der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 14. März, bekannt gegeben, so Bleimaier. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.

Alle Pläne gebe es eigentlich schon, sagt Bleimaier auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Die Planungen für Nahversorgungszentrum und Sportplatzerweiterung können nun also mit Vollgas vorangetrieben werden.