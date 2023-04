Inninger Maibaumdiebe: Nummer 13 ist im Stall

Erster Erfolg in der neuen „Saison“

Die Maibaumdiebe Inning haben die „Saison“ eröffnet und ihren ersten Maibaum entwendet. Im zehnten Jahr ihres Bestehen stahlen sie Nummer 13 - in München.

Inning – Die Maibaumdiebe Inning waren im zehnten Jahr ihres Bestehens entsprechend heiß drauf: Nun ist es vollbracht, der erste Maibaum ist geklaut. Insgesamt sind es nun 13 Maibäume, die aufs Konto der Inninger gehen. Seit Mitte März sind sie auf der Pirsch, um auszuspionieren, wo was möglich ist.

Die Bäume kamen heuer spät aus dem Wald. Und die, die bereits lagern und hergerichtet werden, sind gut bewacht – zum Beispiel mit Kameras, in Wangen etwa per Live-Stream ins Internet. „Da ist nichts zu machen, das hat mit Tradition aber auch nichts zu tun“, finden die Maibaumdiebe Inning. Abschrecken lassen sie sich dennoch nicht, auch von 20 Kameras nicht. Das stellten sie in der Nacht zum Montag unter Beweis.

Schloss und Kameras halten die Inninger nicht auf

Fünf Stunden lang legten sie sich am Wiener Platz in München auf die Lauer, nachdem sie erfahren hatten, dass dort der Baum der Freunde Haidhausen angeliefert wird. Schon vorher war klar, dass dieser in einer Tiefgarage hergerichtet werden soll – bewacht von 20 Kameras, hinter einem Tor, das nur mit einem Code zu öffnen ist. An den Kameras schlichen sich die Inniger vorbei – und „das Tor war am Ende erstaunlich leicht zu öffnen“, freut sich ein Sprecher.

Mit mehr als 40 Mann zwischen 16 und 50 Jahren „und ohne App“, wie sie betonen, gingen die Maibaumdiebe ans Werk und standen vor zwei Bäumen, denn die Freunde Haidhausen richten auch den des Klinikums rechts der Isar her. Weil die Inninger wussten, dass die Haidhauser Geldsorgen haben, schnappten sie sich nur den kleineren, etwa 20 Meter langen Baum der Klinik und dürfen sich nun auf eine schöne Auslöse freuen. Am Dienstagabend wurde verhandelt, vermutlich schon heute wird der Baum zurückgebracht. Im vergangenen Jahr schnappten sich die Inninger drei Maibäume.