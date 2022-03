Nach zwei Jahren Coronapause: Inninger Maibaumdiebe feiern wieder

Von: Andrea Gräpel

Haben es krachen lassen: Die Inninger Maibaumdiebe. © Andrea Jaksch

Zwei Jahre machte ihnen die Coronapandemie einen Strich durch die Rechnung. Jetzt sind die Maibaumdiebe Inning zurück in ihrem Element. Bei ihrer ersten ersten Feier samt Maibaum-Olympiade vergasen sie aber nicht, auch an die Opfer des derzeitigen Krieges in der Ukraine zu denken.

Inning - Mit der Wiederöffnung von Bars und Nachtclubs haben auch die Maibaumdiebe Inning (MDI) die Stadlfest-Saison eröffnet. Zwei Jahre haben sie nicht feiern dürfen, das wurde am Samstag im Hauserstadl nachgeholt - samt Maibaum-Olympiade. Aber auch die MDI feierten nicht gedankenlos los, ohne dabei an die Ukraine zu denken, darum stellten sie der Feier eine Gedenkminute voran.

Seit 2017 ist vor den Maibaumdieben aus der Landjugend Inning kein Baum sicher. Im vergangenen Jahr gab es die erste Zwangspause – auch Auslösen konnten nicht gefeiert werden. All dies wurde nun nachgeholt. Und das älteste Mitglied der Landjugend, Dr. Max Edelmann (83), spendierte die Getränke. Spaß war auch mit der Maibaum-Olympiade garantiert, die in zwei Disziplinen ausgerufen wurde – dem „Gächometer“, also Stoa-Lupfa benannt nach dem eigener Aussage zufolge stärksten Dieb, nach Christian Gäch.

Dieser laboriert dummerweise aktuell an der Schulter und konnte nicht mitmachen. Die zweite Disziplin hieß Stangldanz, ein Geschicklichkeitsparcours mit „Bierexen“, was Christian Hauser in sensationellen 12 Sekunden gelang. Zusammen mit Andreas Hauser holte er sich die Goldmedaille. Einen Inninger Rekord, allerdings außer Konkurrenz, stellte wiederum Andreas Diethelm auf. Der Landwirt und Gemeinderat lupfte den Stoa am höchsten: Das Gächometer maß 56 Zentimeter. Alles in allem ein gutes Training für alle, denn die Saison der Maibaumdiebe steht bereits vor der Tür. Und die Inninger sind nach der Pause „hungrig“.