Inning gibt sich nicht  geschlagen

Innings Gemeinderäte wollen für Verkehrsberuhigung und Querungshilfen auf der Ortsdurchfahrt kämpfen.

Inning – Für eine kleine Weile herrschte so etwas wie betretenes Schweigen, als der Inninger Gemeinderat am Dienstag nach der außerordentlichen Bürgerversammlung zur Sanierung der Ortsdurchfahrt das erste Mal wieder zusammentraf. Erhoffte Querungshilfen hatten sich wie berichtet aus verschiedenen Gründen in Schall und Rauch aufgelöst. Auch Tempo 30 auf der Staatsstraße liegt in weiter Ferne. Dies jedenfalls lässt die juristische Einschätzung vermuten, die die Gemeinde eingefordert hatte und die Bürgermeister Walter Bleimaier am Dienstag verlas. Johann Ritzer (FBB) war es, der die Runde wachrüttelte: „Bleibt’s bitte dran!“ So soll es sein. Auch eine Klage soll geprüft werden.

„Ich hatte eigentlich einen Sturm der Entrüstung von den Gegnern der Umgehung erwartet“, sagte Ritzer enttäuscht. Genau wie seine SPD-Ratskollegin Angelika Wenisch wohnt er an der Ortsdurchfahrt. Sie hatte seinerzeit den Antrag angestoßen, juristisch zu überprüfen, ob Tempo 30 auf der Staatsstraße nicht doch wie im Nachbarlandkreis durchsetzbar sei. Aber die besonderen Umstände, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung zwingend erfordere, scheinen für Inning nicht zu gelten. „Ernüchternd“, fand dies auch der Bürgermeister, „aber nicht unerwartet.“ Die Antwort hatte die Gemeinde schon mehrfach vom Landratsamt erhalten. Aber so beurteilt es nun auch die Juristin, die um ihre Einschätzung gebeten worden war. Und klageberechtigt, ergänzte Bleimaier, seien nur Anlieger. Ob die Gemeinde als Eigentümerin des Gasthofs zur Post, der sich an einer Schlüsselstelle direkt an der Ortsdurchfahrt befindet, Tempo 30 möglicherweise auch einklagen könnte, wusste er nicht. „Der ist auch am meisten betroffen“, sinnierte der Rathauschef.

„Ich bin schon ziemlich erschüttert, dass unsere Gesundheit dem Verkehr untergeordnet wird“, sagte Angelika Wenisch, die genau wie Ritzer solidarischen Protest der Gegner einer Umfahrung erwartet hätte. Sie waren es, die sich für eine Verkehrsberuhigung einsetzen wollten, nachdem sie auch für den zweiten Bürgerentscheid eine Mehrheit gefunden hatten und seitdem als Bürger für Innings Zukunft (BIZ) im Gemeinderat vertreten sind. Ritzer wollte sich jedenfalls mit der juristischen Aussage nicht zufrieden geben.

„Wir sollten die Damen und Herren (Entscheidungsträger – Anm. d. Red.) tagsüber mal zum Kriegerdenkmal einladen. Und dann sollen die nochmal entscheiden“, schlug er vor und bekam auch Unterstützung aus den Reihen der Grünen. Barbara Wanzke nannte es ein „Unding“, den Marktplatz, wo zuweilen 150 Kinder in die Schulbusse stiegen, nicht als gefährlich zu bezeichnen. Auch wenn die Schule nicht direkt an die Straße grenze, stünden die Schüler doch genau dort. Ritzer erinnerte aber auch an Querungshilfen, zum Beispiel auf Höhe Metzgerei Aumiller, dort wo ältere Menschen, die vom Betreuten Wohnen kämen, an der Straße stünden und nicht weiterkämen. Wenn aus Platzmangel keine Insel möglich sei, dann doch wenigstens eine Ampel, meinte er.

Schließlich war es doch noch ein Vorschlag der BIZ, namentlich von Katrin Nicolodi, dem die Inninger Gemeindevertreter nun folgen wollen. Nämlich Kontakt aufnehmen mit den Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis, mit Regierung und Innenministerium, um vielleicht dort etwas bewirken zu können. Es gebe einige Beispielgemeinden in der Nähe, die bekommen haben, was Inning aktuell versagt bleiben soll. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, meinte Bleimaier und versprach seinerseits, sich nach einer Klagemöglichkeit als Eigentümer des Gasthofs zur Post zu erkundigen.