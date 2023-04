Ping-Pong-Spiel zwischen Profis

Teilen

Humor als gemeinsamer Nenner: „Bergdoktor“ Hans Sigl (r.) und Humorist Pierre M. Krause bei ihrem Auftritt im Groundlift-Studio. © Dagmar Rutt

Hans Sigl und Pierre M. Krause waren bei einem Auftritt im Groundlift-Studio bei „Auf ein Wort“ in Bestform.

Stegen – SOKO Kitzbühel gegen Late-Night-Show: Wer wohl das Rennen macht? Man möchte annehmen, dass das Publikum der ehemaligen TV-Renner recht unterschiedlich war beziehungsweise ist. Im Falle von Hans Sigl und Pierre M. Krause als die Protagonisten und Stellvertreter allerdings herrscht erstaunliche Einheit. Rappelvoll war es am Freitag im Groundlift-Studio in der Alten Brauerei Stegen beim Gespräch, zu dem die beiden geladen haben. Gemeinsamer Nenner ist der Humor – geboten in einem munteren Ping-Pong-Spiel. Hauptidee ist dabei, den Ball am Laufen zu halten – mal hart, mal freundlich, oft die abseitigen Ecken des Feldes ausnutzend. Dass dabei zwei Größen der Bühne sich weniger duellieren, als vielmehr die Bälle zuspielen, macht genau das Format der Runde und der Personen aus.

„Bergdoktor“ Hans Sigl ist dabei Gastgeber in Stegen. Nur manchmal geht dem gebürtigen Österreicher ein wenig die Rampensau durch, wenn er – gekonnt – auch noch singt. Hat er auch nicht nötig. Er hat vor und neben seinem nunmehr 15-jährigem „Bergdoktor“-Dasein eh alles mitgenommen, was Quoten bringt: Tierarzt Dr. Engel, Kommissar Rex, Marienhof, Der Bulle von Tölz, Forsthaus Falkenau, Schlosshotel Orth, SOKO Donau, Zodiak, SOKO Köln, Jauch gegen Sigl, Der unfassbar schlauste Mensch der Welt, ZDF-Fernsehgarten, Das Quiz mit Jörg Pilawa, Starnacht, Die große Silvester Show in der ARD. Prägend für diesen Abend aber ist, dass er auch als Kabarettist Vollprofi ist. „Kirche, AKW und Söder gehen zurzeit immer“, meint er denn zu Beginn in Stegen.

Danach aber ist genau das nicht mehr Thema. Denn mit Krause lässt er sich in der Reihe „Auf ein Wort“ auf einen launigen Gedankenfluss ein, der sich nicht an politischen Pointen orientiert. Die beiden haben am Nachmittag für Krauses „Kurzstrecke“ (SWR) gedreht und sind am Abend schon gut aufeinander eingeschossen. Dennoch scheinen sie weiterhin vor allem Spaß an der Spontaneität des anderen zu haben.

Ganz bewusst nennt sich Krause Humorist: quasi als Lebenshaltung, nicht als komischer Beruf. Kurzfilme, Drehbücher, Skripte, Moderationen, jede Menge eigener Shows und satte 616-mal die Late Night beim SWR belegen das. Als ausgewiesener Schnellsprecher und selbstironischer Schnelldenker begibt er sich stets mit größter Freude in Formate, die ein sofortiges Reagieren erfordern und eine Eigendynamik entwickeln. Genau das war’s auch, was den Freitagabend ausmachte.

Als Einstieg hatte Sigl sowohl den Wikipedia-Eintrag über Krause sowie eine Laudatio von ChatGPT „vorbereitet“, also die Diskussionsfunktion einer künstlichen Intelligenz. Wenn sie Lust hatten, kamen die beiden darauf zurück: Auf Krauses erste Tournee als gestiefelter Kater in der Grundschule bei den Nachbarklassen, auf musikalische Vorlieben („Jazz – dazu kann man nicht marschieren“) oder auf Erfahrungen mit Frauen. Fazit: Krause ist nicht der Typ für eine Nacht („so lange halte ich gar nicht durch“), sondern setzt auf „Brain Sexiness“ (Hirnschmalz). Sobald aber mehr nachgebohrt wurde, wusste er stets den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Durch abrupte Fragen, Unterbrechungen, Wort-Verdrehungen und -Weiterverfolgungen bekam der Dialog immer wieder eine neue Richtung. Diese Art der Gesprächsaneignung verstehen beide Bühnenbeherrscher perfekt. Das ergibt kaum Pausen und einen ständigen Fluss von auf- und abbrandenden Themen. Am Ende weiß man zwar nicht, ob das alles wichtig ist. Aber man fühlt sich bestens unterhalten.