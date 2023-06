„Priska“ sorgt für Sicherheit auf dem See

Zwei Boote galt es zu taufen, entsprechend groß war die Festgemeinde bei Taufe und Segnung der neuen Einsatzfahrzeuge „Priska“ von der Wasserwacht Buch und dem Suchboot „Questa“, das in Seefeld stationiert und bei Bedarf landkreisweit im Einsatz sein wird. Lob von allen Seiten © Andrea Jaksch

Die Wasserwacht Buch war schon mit ihnen auf dem Wasser. Den geistlichen Segen hatten sie noch nicht: die neuen Rettungsboote „Priska“ der Station Stegen und „Questa“, das neue Suchboot der Kreiswasserwacht. Am Sonntag wurde die feierliche Doppel-Taufe nachgeholt.

Buch – Blitzblank und blumengeschmückt lagen sie am Sonntag in Buch an Land, die nagelneuen Einsatzfahrzeuge der BRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Buch. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Rettungsboote „Priska“ und „Questa“ von Pater Theophil von der Erzabtei St.Ottilien feierlich an der Wasserwachtstation gesegnet und anschließend zu Wasser gelassen.

Vertrauen und Grundgeborgenheit seien die Grundfesten, die die beiden Boote vermitteln sollen, so Pater Theophil. Insbesondere „Priska“ sei ein Segen für die Bucher Wasserwacht-Außenstation Stegen, denn ihr Vorgänger „Luggi“ war nach gut 20 Jahren Dauereinsatz nicht mehr tauglich für den Rettungsdienst. „Die Klebestellen vom umlaufenden Schlauch hatten sich gelöst. Das alte Boot war einfach aussonderungsreif. Wasser ist reingelaufen. Wir hätten das alte Boot dieses Jahr auf keinen Fall einsetzen können. Luggi wurde ins Ausland versteigert“, sagte Jens Möller, Vorsitzender der Wasserwacht Buch. Er freute sich über das hochmoderne Rettungsboot „Priska“ mit Bugklappe, das acht Leute transportieren kann und über das Bayerische Rettungsdienstgesetz komplett über Mittel des Innenministeriums finanziert wurde. Die Anschaffungskosten für „Priska“ schätzt Möller auf rund 50 000 Euro. „Das ist allerdings gewürfelt“, sagt der erfahrene Wasserwachtler.

Zwar wurde „Priska“ am Sonntag in Buch gesegnet, soll aber am Stützpunkt Stegen eingesetzt werden, denn Buch ist mit dem intakten Rettungsboot „Ingeborg“ noch gut versorgt. Geliefert wurde „Priska“ bereits im November (wir berichteten). Die 22-köpfige Mannschaft hatte somit ausreichend Zeit, sich mit der modernen Ausstattung vertraut zu machen. „Es ist alles vorhanden, was wir bei Badewetter an der Station brauchen. Das Boot wird primär für die Wasserrettung eingesetzt, etwa bei der Vermisstensuche oder bei der Sachbergung – zur Unterstützung von Wassersportlern und Schwimmern“, sagte Möller. Benannt ist „Priska“ nach der Tochter einer langjährigen Förderfamilie. Michael Kuffer, Kreisvorstand des BRK Starnberg freute sich für die Bucher Wasserwacht: „Ihr seid eine frische junge Ortsgruppe. Deshalb ist das Boot bei euch auch gut aufgehoben. Bei der Wasserwacht war die Welt immer in Ordnung.“

Bürgermeister Walter Bleimaier unterstrich seine Dankbarkeit gegenüber den selbstlosen Wasserrettern: „ Es gibt heute einen Anlass zum Feiern und mit dem Feiern kommt der Alltag. Die Boote müssen genutzt und gepflegt werden. Es muss geübt werden und Einsätze gefahren werden. Die Wasserwachtler machen das ehrenamtlich und auf freiwilliger Basis. Das ist das Tolle an dem Ganzen. Es geht um Menschenleben, und nicht nur um Pflaster.“

Eine besondere Aufgabe in Sachen Menschenrettung kommt dem etwas kleineren, aber ebenso modernen Rettungsboot „Questa“ zu. „Questa“, was übersetzt so viel heißt wie „die Suchende“, ist mit einem hochauflösenden Sonargerät sowie einer Unterwasserdrohne ausgestattet. Im Rahmen der mobilen schnellen Einsatztruppe Seefeld soll das wendige Motorboot vor allem für Suchen unter Wasser im gesamten Fünfseenland und auch darüber hinaus zum Einsatz kommen. Obwohl in Seefeld stationiert, ist „Questa“ somit keiner konkreten Wasserwachtstation zugeordnet.

Nach der Segnung wurden „Questa“ und „Priska“ feierlich zu Wasser gelassen und fuhren zunächst durchs Spalier der anderen Boote, bevor die zahlreichen Festgäste nach Festgottesdienst und Weißwurst-Frühstück eine Spritztour über den Ammersee genießen durften.

Nilda Frangos